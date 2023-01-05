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КонфліктиУкраїна
Дмитро Каневський
5 січня 2023 р.
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Близькі теми

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Топтема

Успенський собор у Києво-Печерській Лаврі

Глава ПЦУ вперше проводить службу в Києво-Печерській лаврі

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