Авіація НАТО за 2020 рік 350 разів перехоплювала російські літаки

Літаки країн-членів НАТО протягом 2020 року близько 350 разів перехоплювали російські військові повітряні судна, що наближалися до повітряного простору держав Північноатлантичного альянсу. В останні роки НАТО спостерігає поблизу своїх кордонів зростання активності російської військової авіації, заявила представниця Альянсу в понеділок, 28 грудня. За її словами, кількість таких епізодів у 2020-му незначно збільшилася.

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Пілоти військової авіації РФ часто відключають транспондери (приймачі), не повідомляють плани польотів і не виходять на зв'язок, наголосили в НАТО. Це становить загрозу і для цивільної авіації.

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У Європі контроль за повітряним простором покладено на 40 радіолокаційних станцій, зазначили в Альянсі. Близько 60 літаків НАТО перебувають у стані готовності вильоту на перехоплення.