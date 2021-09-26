Аварія потяга у США: троє загиблих, десятки людей травмовані

Щонайменше троє людей загинули і десятки отримали травми внаслідок залізничної аварії, яка сталася у суботу, 25 вересня, в американському штаті Монтана. Як повідомила компанія Amtrak, вісім вагонів поїзда зійшли з рейок поблизу населеного пункту Джоплін на півночі штату Монтана. Потяг складався з 10 вагонів і двох локомотивів, він прямував з Чикаго до Сіетла/Портленда, на борту перебували 141 пасажир і 16 членів бригади.

"Ми глибоко засмучені, дізнавшись, що місцева влада підтвердила загибель у цій аварії трьох людей", - заявили в Amtrak.

Пасажири покидають потяг, який зійшов з рейок

Про точну кількість постраждалих осіб не повідомляють. Видання New York Times повідомило з посиланням на координаторку служби з надзвичайних ситуацій штату Монтана про "понад 50" людей, які отримали ушкодження.

Вісім з десяти вагонів зійшли з рейок, причина аварії поки невідома

У компанії Amtrak зазначили, що співпрацюють з місцевою владою, аби доправити постраждалих до лікарні, а також перевезти інших пасажирів у безпечне місце.