 Аварія автобуса в Польщі: одному з водіїв висунули звинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2021

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Аварія автобуса в Польщі: одному з водіїв висунули звинувачення

Українському водієві Володимиру К., який керував автобусом, що зазнав аварії у Польщі, загрожує до восьми років ув'язнення. Внаслідок аварії загинули п'ятеро українців.

Українському водієві, що керував автобусом у момент ДТП, висунули звинувачення

Українському водієві, що керував автобусом у момент ДТП, висунули звинувачення

Прокуратура Польщі висунула звинувачення одному з водіїв українського автобуса, який зазнав аварії у Підкарпатському воєводстві країни. Володимирові К. загрожує до восьми років ув'язнення. Про це польському інформагентству PAP ввечері у неділю, 7 березня, повідомила заступниця окружного прокурора у Перемишлі.

Прокуратура звинувачує 48-річного водія у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті. Водій перебуває у лікарні, де його вже допитали.

За попередніми даними слідства, ймовірною причиною аварії став невдалий маневр, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. У прокуратурі розповіли, що автобус їхав із дозволеною швидкістю для тієї ділянки дороги, але вона була зависокою для запланованого повороту направо.

Сам обвинувачений заявив, що не пам'ятає, як сталася аварія, і перебуває у поганому емоційному стані. Йому заборонено виїжджати з Польщі. При цьому обвинуваченому залишили паспорт, але правоохоронці відвідуватимуть його щодня для контролю. Також у якості свідка було допитано другого водія, Степана К. Він не керував автобусом у момент аварії. Деталі  розмови з ним поки невідомі.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня у Підкарпатському воєводстві рейсовий автобус з українською реєстрацією, що прямував за маршрутом Познань-Херсон, злетів у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії загинули п'ятеро громадян України, 35 людей зазнали травм і були госпіталізовані. Загалом в автобусі перебували 57 українців.

За словами речника воєводи Підкарпатського воєводства Міхала Мельнічука, в лікарнях станом на 7 березня перебували 25 потерпілих, четверо з них - у важкому стані. 

До України вже повернулися 24 пасажири автобуса, які не зазначли значних ушкоджень. 

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