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Аварія на канатній дорозі біля Анталії: врятовано 174 людини

Дмитро Шварц
13 квітня 2024 р.

Понад 174 людей, які застрягли на канатній дорозі високо над горою на півдні Туреччини, було доставлено в безпечне місце. Загалом було задіяно 607 рятувальників і 10 гелікоптерів.

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Аварія на канатній дорозі у Туреччині, 12 квітня 2024 року
У Туреччині завершилася рятувальна операція на канатній дорозіФото: Uncredited/DIA Images/AP/dpa/picture alliance

У Туреччині 174 людини, які застрягли на канатній дорозі високо над горою на півдні Туреччини, врятували і  доставили в безпечне місце. Як передає агенція AP місце в суботу, 13 квітня, це сталося майже за 23 години після того, як одна з капсул врізалася в стовп і розірвалася, убивши одну людину та поранивши ще сімох. 

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая оголосив про успішне завершення рятувальної операції вдень суботи. Загалом було задіяно 607 рятувальників і 10 гелікоптерів, повідомили чиновники. Всю ніч людей продовжували рятувати гелікоптери з системою нічного бачення.

Аварія на канатній дорозі біля Анталії
До операції залучили сотні рятувальниківФото: Uncredited/DIA Images/AP/dpa/picture alliance

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Аварія сталася на канатній дорозі Тюнектепе неподалік від середземноморського міста Анталія о 17:30 у п'ятницю.

Як повідомляє державне агентство Anadolu, загиблим виявився 54-річний громадянин Туреччини. Серед постраждалих - двоє дітей, шестеро громадян Туреччини та один громадянин Киргизстану. Усіх їх врятували гелікоптери берегової охорони після аварії. 13 людей, врятованих з інших капсул, також були доставлені в лікарні для обстеження.

Рятувальна операція в Туреччині
Постраждалий пасажир канатної дорогиФото: Uncredited/DIA Images/AP/dpa/picture alliance

Канатна дорога, де сталася трагедія, перевозить туристів від пляжу Коньяалти до ресторану та оглядового майданчика на вершині 618-метрової вершини Тюнектепе. Будівництво лінії канатної дороги було завершено в 2017 році, і на початку року вона проходила серйозну перевірку, а також планові перевірки протягом року. Головна прокуратура Анталії почала розслідування.

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