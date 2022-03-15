 Армія РФ атакувала Львів: знищено авіаційний завод | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2022

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Новини

Армія РФ атакувала Львів: знищено авіаційний завод

Зранку у Львові було чутно вибухи. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, ракети РФ вдарили по авіаремонтному заводу. Внаслідок ударів його будівлі знищено, жертв наразі немає.

Дим від удару ракет по Львову

Дим від удару ракет по Львову

Російські війська зранку п'ятниці, 18 березня нанесли ракетні удари по авіаційно-ремонтному заводу у Львові, повідомляє очільник міста Андрій Садовий.

За його інформацією, внаслідок атаки будівлі заводу знищено. Активну роботу підприємства завчасно призупинили, тому наразі людських жертв від ракетних ударів немає, зазначає Садовий.

У повідомленні Повітряного командування "Захід" йдеться, що за попередніми даними, по Львову було випущено шість крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря. Там також зазначається, що дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" були знищені.

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    Автор: Микола Пермяков


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