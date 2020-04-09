Apple і Google створять додаток для відстеження інфікованих коронавірусом

Два технологічних велетні працюють над розробкою технології, яка дозволить виявляти контакти заражених коронавірусом осіб та інформувати їх про ризики інфікування.
Американські компанії Apple та Google розпочали роботу над спільною технологією, яка інформуватиме користувачів про можливі контакти з інфікованими коронавірусом особами. Про це у п'ятницю, 10 квітня, повідомили в Google.
Інформація передаватиметься за допомогою Bluetooth на коротких відстанях. У травні Google і Apple випустять спеціальні додатки, які забезпечуватимуть взаємодію між пристроями iOS і Android. Надалі ця функція буде вбудована безпосередньо в операційні системи смартфонів.
Передбачається, що система через Bluetooth збиратиме інформацію зі смартфонів усіх осіб, які перебувають поруч протягом визначеного часу. Пізніше, якщо в якоїсь особи буде виявлений коронавірус, її дані будуть передані в офіційний додаток органів охорони здоров'я.
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Одночасно операційна система Apple та Google передаватиме інформацію про інфікування людям, які контактували з зараженим. Повідомляється, що передача будь-яких даних буде здійснюватися винятково добровільно.
"Завдяки тісній співпраці та співпраці з розробниками, урядами та органами охорони здоров'я ми сподіваємося використати потужність технологій, щоб допомогти країнам у всьому світі сповільнити поширення COVID-19 та прискорити повернення до повсякденного життя", - йдеться у повідомленні Google.
В компаніях підкреслили, що головним в цій технології буде безпечність та конфіденційність користувачів. "Відстеження контактів може допомогти уповільнити поширення COVID-19, і це можна зробити без шкоди для конфіденційності користувачів", - написав у свіоєму Twitter керівник Apple Тім Кук.