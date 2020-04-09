Apple і Google створять додаток для відстеження інфікованих коронавірусом

Американські компанії Apple та Google розпочали роботу над спільною технологією, яка інформуватиме користувачів про можливі контакти з інфікованими коронавірусом особами. Про це у п'ятницю, 10 квітня, повідомили в Google.

Інформація передаватиметься за допомогою Bluetooth на коротких відстанях. У травні Google і Apple випустять спеціальні додатки, які забезпечуватимуть взаємодію між пристроями iOS і Android. Надалі ця функція буде вбудована безпосередньо в операційні системи смартфонів.

Передбачається, що система через Bluetooth збиратиме інформацію зі смартфонів усіх осіб, які перебувають поруч протягом визначеного часу. Пізніше, якщо в якоїсь особи буде виявлений коронавірус, її дані будуть передані в офіційний додаток органів охорони здоров'я.

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Одночасно операційна система Apple та Google передаватиме інформацію про інфікування людям, які контактували з зараженим. Повідомляється, що передача будь-яких даних буде здійснюватися винятково добровільно.

"Завдяки тісній співпраці та співпраці з розробниками, урядами та органами охорони здоров'я ми сподіваємося використати потужність технологій, щоб допомогти країнам у всьому світі сповільнити поширення COVID-19 та прискорити повернення до повсякденного життя", - йдеться у повідомленні Google.

В компаніях підкреслили, що головним в цій технології буде безпечність та конфіденційність користувачів. "Відстеження контактів може допомогти уповільнити поширення COVID-19, і це можна зробити без шкоди для конфіденційності користувачів", - написав у свіоєму Twitter керівник Apple Тім Кук.