 AP: Російські хакери атакували Константинопольську церкву на тлі дискусії про томос | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2018

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Новини

AP: Російські хакери атакували Константинопольську церкву на тлі дискусії про томос

Російські хакери з угруповання Fancy Bear намагалися зламати листування наближених до Константинопольського патріарха Варфоломія, який розглядає можливість надати Українській православній церкві томос.

Російські хакери атакували наближених до патріарха Варфоломія митрополитів

Російські хакери атакували наближених до патріарха Варфоломія митрополитів

Російські хакери роками намагалися зламати листування високопосадових священиків, наближених до Константинопольського патріарха Варфоломія I. Про це йдеться у розслідуванні інформагенції AP, опублікованому в понеділок, 27 серпня. Журналісти AP пов'язують ці кібератаки з тим, що зараз обговорюється питання томоса для помісної Української православної церкви.

Хакери з угруповання Fancy Bear, яке пов'язують із російським урядом, намагалися отримати доступ до поштових скриньок ієрархів Константинопольської церкви. До такого висновку дійшли журналісти AP, які проаналізували 4,7 тисячі адрес електронної пошти, які були надані минулого року американською компанією SecureWorks, яка займається кібербезпекою та є дочкою Dell Technologies. Хакери атакували зокрема листування митрополитів Константинопольської православної церкви Варфоломія (Самараса), Еммануїла (Адамакіса) й Елпідофора (Ламбрініадіса). Сам Варфоломій електронною поштою не користується.

Речник патріарха відмовився від коментарів. "Я не хочу бути частиною цієї історії", - сказав він AP. Російська православна церква заявила, що не має жодної інформації та відмовилася від коментарів щодо хакерських атак. Як відомо, російські чиновники заперечують наближеність Fancy Bear до Кремля.

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Інформагенція AP виявила, що окрім пошти Гілларі Клінтон, хакери, пов'язані з Росією, мали на меті зламати поштові скриньки тисяч політиків та активістів в Україні, США, Росії та інших країнах світу. (02.11.2017)

Глава УПЦ КП Філарет пояснив, яким чином храми Московського патріархату можуть перейти у підпорядкування УПЦ після Томосу про автокефалію. Він наголосив, що про захоплення храмів силою не йдеться. (02.08.2018)

Патріарх Варфоломій зараз розмірковує над наданням томосу про автокефалію помісної православної церкви в Україні. Цю ідею підтримує керівництво офіційно поки невизнаних Константинополем Української православної церкви (Київського патріархату) та Української автокефальної православної церкви. Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для помісної української церкви. Юридично питання надання томосу можуть оформити під час чергового собору вже цього року.

У розслідуванні AP також нагадується, що хакери з Fancy Bear намагалися зламати електронну пошту Демократичної партії США, оборонних підрядників, розвідників, журналістів та навіть дружин американських військових.

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