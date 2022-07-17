Ан-12 транспортував сербську зброю до Бангладеш - міноборони Сербії

Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович повідомив, що Ан-12, який зазнав катастрофи у Греції, перевозив 11,5 тонни боєприпасів. Вони призначалися для мінометів, виготовлених у Сербії, заявив він на брифінгу у Бєлграді у неділю, 17 липня.

"Літак вилетів з міста Ниш і перевозив близько 11,5 тонни продукції нашої оборонної промисловості до кінцевого замовника в Бангладеш. Замовником виступило міністерство оборони Бангладеш", - сказав він. За його словами, зброю відправляв приватний сербський виробник зброї Valir, а рейс мав усі відповідні дозволи згідно з міжнародними правилами.

Стефанович при цьому заперечив, що літак перевозив зброю в Україну, і пояснив, що він прямував до Бангладеш з передбаченими зупинками у Йорданії та Саудівській Аравії.

Речник МЗС України Олег Ніколенко вже заявив, що через катастрофу літака на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння.

Восьмеро загиблих членів екіпажу

Нагадаємо, українська "Авіакомпанія "Меридіан" підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції, що сталась у ніч на 17 липня. Усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України, повідомив DW генеральний директор "Меридіану" Денис Богданович.

У компанії "Меридіан" причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю літака у повітрі. У МЗС України заявили, що попередня причина аварії - відмова одного із двигунів.

У ніч на 17 липня військово-транспортний літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали в громаді Пангеон на північному сході Греції. Як випливає з даних сервісу з відстеження переміщень літаків Flightradar24 від 16 липня, машина виконувала рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії - Амману.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг. За даними очевидців, літак запалав ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух.

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