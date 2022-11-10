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Вивезені до російської Анапи українці з Херсону
Вивезені до російської Анапи українці з ХерсонуФото: AP/dpa/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Amnesty International засудила депортацію українців до Росії

Роман Губа | Сергій Куприков
1 год. тому

Примусове вивезення мирних жителів окупованих українських територій до Росії - це воєнний злочин, констатували правозахисники.

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Примусове вивезення мирного населення окупованих територій України до Росії є воєнним злочином та, можливо, злочином проти людяності. Про це йдеться в опублікованій у четвер, 10 листопада, доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Під час її підготовки правозахисники опитали 88 мирних жителів України, з яких 48 до російського вторгнення мешкали у Маріуполі. Опитані розповіли, що російські війська після окупації міста активно перешкоджали мирному населенню виїхати на території, підконтрольні Києву.

Деякі співрозмовники повідомили, що російські військовослужбовці насильно відправляли їх до "евакуаційних" автобусів, які прямували на територію так званої "ДНР". У результаті багато маріупольців опинилися на території Росії. Громадян, які намагалися залишити місто на власному автомобілі, окупанти попереджали про небезпеку перетину кордону у напрямку підконтрольних Україні територій. Багато респондентів назвали "евакуацію" примусовою. У низці випадків під час насильницького вивезення дітей розлучали зі своїми батьками, що суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, нагадали в AI.

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Провести міжнародне розслідування депортації українців

Ще 40 осіб, опитаних правозахисниками, були мешканцями Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Amnesty International описала, як українців, змушених покинути свої будинки, піддавали фільтрації. За словами мирних жителів, ця процедура нерідко супроводжувалася жорстоким поводженням і навіть тортурами.

Amnesty International закликала провести міжнародне розслідування випадків депортації українців, а також спільно вимагати від Росії припинити насильницьке переміщення та довільне затримання цивільних осіб з України. Винні у цьому мають бути покарані, наголосила представниця німецького відділення Аl Яніне Ульманзік (Janine Uhlmannsiek).

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