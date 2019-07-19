 Amnesty International: Google і Facebook мають припинити стеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2019

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Новини

Amnesty International: Google і Facebook мають припинити стеження

Amnesty International заявляє, що бізнес-моделі Google і Facebook, які базуються на стеженні за користувачами, порушують права людини. Правозахисна організація закликає технологічних гігантів відмовитися від неї.

Amnesty International вимагає від Google і Facebook припинити стежити за користувачами

Amnesty International вимагає від Google і Facebook припинити стежити за користувачами

Правозахисна організація Amnesty International у четвер, 21 листопада, опублікувала доповідь, у якій розкритикувала технологічних гігантів, зокрема, Google і Facebook. АІ вимагає від них відмовитися від їхньої бізнес-моделі, яка базується на стеженні за своїми користувачами. За словами правозахисників, такі дії інтернет-гігантів "абсолютно несумісні з правом на приватне життя".

Крім того, за твердженнями АІ, Google та Facebook обмежують низку інших прав - на свободу вираження поглядів, на рівність та недискримінацію. У звіті зазначається, що практика компаній збирати і накопичувати особисті дані з метою використання для рекламних компаній є "безпрецедентним посяганням на право на приватне життя".

DW.COM

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Компанія Facebook досягла угоди про виплату Великобританії 500 тисяч фунтів за скандал щодо витоку особистих даних мільйонів користувачів. Соцмережа своєї провини не визнала. (30.10.2019)

За словами правозахисників, технологічні гіганти змушують користувачів погоджуватися на "фаустівську угоду" - погодитися надавати свої дані, щоб отримати доступ до сервісів Google та Facebook. "Цей повсюдний нагляд підірвав саму суть права на приватне життя '', - наголошується у звіті.

Крім того, правозахисники закликали уряди країн світу юридично гарантувати право людей на невідслідковування рекламодавців чи інших третіх сторін.

У Facebook не погодилися із звинуваченнями правозахисників з АІ і заперечили, що їхня бізнес-модель базується на стеженні за користувачами. "Вибір особи користуватися послугами Facebook, а також способи, у який ми збираємо, отримуємо або використовуємо дані, чітко викладені та визнані користувачами і не можуть уподібнюватися до недобровільного (а часто і незаконного) стеження уряду", - написав у своєму зверненні директор з питань публічної політики Facebook Стів Саттерфілд.

У свою чергу, в Google не надали офіційної відповіді на звіт Amnesty International, але також не погодилися з його висновками. 

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