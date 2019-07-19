Amnesty International: Google і Facebook мають припинити стеження

Правозахисна організація Amnesty International у четвер, 21 листопада, опублікувала доповідь, у якій розкритикувала технологічних гігантів, зокрема, Google і Facebook. АІ вимагає від них відмовитися від їхньої бізнес-моделі, яка базується на стеженні за своїми користувачами. За словами правозахисників, такі дії інтернет-гігантів "абсолютно несумісні з правом на приватне життя".

Крім того, за твердженнями АІ, Google та Facebook обмежують низку інших прав - на свободу вираження поглядів, на рівність та недискримінацію. У звіті зазначається, що практика компаній збирати і накопичувати особисті дані з метою використання для рекламних компаній є "безпрецедентним посяганням на право на приватне життя".

За словами правозахисників, технологічні гіганти змушують користувачів погоджуватися на "фаустівську угоду" - погодитися надавати свої дані, щоб отримати доступ до сервісів Google та Facebook. "Цей повсюдний нагляд підірвав саму суть права на приватне життя '', - наголошується у звіті.

Крім того, правозахисники закликали уряди країн світу юридично гарантувати право людей на невідслідковування рекламодавців чи інших третіх сторін.

У Facebook не погодилися із звинуваченнями правозахисників з АІ і заперечили, що їхня бізнес-модель базується на стеженні за користувачами. "Вибір особи користуватися послугами Facebook, а також способи, у який ми збираємо, отримуємо або використовуємо дані, чітко викладені та визнані користувачами і не можуть уподібнюватися до недобровільного (а часто і незаконного) стеження уряду", - написав у своєму зверненні директор з питань публічної політики Facebook Стів Саттерфілд.

У свою чергу, в Google не надали офіційної відповіді на звіт Amnesty International, але також не погодилися з його висновками.

Дивитись відео 01:34 Поділитись Facebook проти мистецтва: абсурдна цензура оголеної натури (27.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/32C4c Facebook проти мистецтва: абсурдна цензура оголеної натури (27.07.2018)