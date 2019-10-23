Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій

Хоча Туреччина заслуговує вдячного ставлення за те, що за останні вісім років прийняла понад 3,6 мільйона сирійських біженців, Анкара не може використовувати це "як привід для депортації людей в зону активних бойових дій". Таку думку в інтерв'ю DW висловила представниця Amnesty International (AI) Анна Ши, експертка з питань міграції.

Однак, відповідно до опублікованої в п'ятницю, 25 жовтня, доповіді AI, Туреччина чинить саме так. Ши повідомила, що експерти організації встановили факти численних депортацій через турецько-сирійський кордон на автобусах, при цьому висилалися переважно дорослі чоловіки, а їхні руки були зв'язані кабельними стяжками. Точна кількість випадків невідома через відсутність офіційної статистики, проте число депортованих за останні кілька місяців обчислюється сотнями.

Сирійсько-турецький кордон

В урядових колах в Анкарі не заперечують, що наразі близько 320 000 сирійців, які раніше втекли до Туреччини, повернулися на батьківщину. Турецька влада говорить про "добровільні повернення". Однак, на думку Анни Ши, це не так. "Твердження, що сирійські біженці самі вирішили повернутися безпосередньо в зони конфлікту, є небезпечним і нечесним. Наше дослідження показало, що люди були обдурені й примушені повернутися", - заявила експертка.

Висновки AI підтверджуються і іншими незалежними джерелами, зокрема Фондом Генріха Белля в Туреччині.

Експертка AI запевняє - якщо оцінки експертів вірні, то це означає докорінну зміну турецької міграційної політики.

Однак не тільки Туреччина несе відповідальність за страждання мігрантів. В інтерв'ю DW Анна Ши також критично оцінила дії міжнародного співтовариства. Зокрема експертку шокувало те, що Росія підписала з Туреччиною меморандум щодо Сирії, в якому схвалено "безпечне і добровільне повернення біженців в зону безпеки", яку ще належить створити.

Анна Ши вважає, що Євросоюзу і решті міжнародного співтовариства необхідно різко збільшити програми для сирійських біженців з Туреччини замість того, аби витрачати енергію на те, щоб змусити якомога більше людей відмовитися від ідеї знайти притулок в західних країнах.

Нагадаємо, 22 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його російський колега Володимир Путін домовились спільно діяти на півночі Сирії. За словами Ердогана, упродовж 150-годинного перемир'я, що розпочалось опівдні 23 жовтня, курдські "Загони народної самооборони" (YPG) та їхні важкі озброєння будуть відсунуті на 30 кілометрів вглиб Сирії.

Карта "зони безпеки" на півночі Сирії

Президент Туреччини додав, що Росія і Туреччина здійснюватимуть спільне патрулювання на десятикілометровій ділянці території. За словами Ердогана, на звільненій від курдських загонів території планують поселити до мільйона сирійських біженців.

Понад 130 тисяч людей на північному сході Сирії змушені залишити місця свого проживання через наступ турецьких військ. Про це 13 жовтня повідомляє Організація Об'єднаних Націй (ООН). Загалом, за оцінками Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), внаслідок воєнного конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тисяч людей.