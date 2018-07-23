Amazon отримав неочікувано високі прибутки завдяки рекламі та "хмарам"

Гігант онлайн-рітейлу Amazon показав у другому кварталі поточного року прибутки, які вдвічі перевищили очікування біржі. В опублікованих в четвер, 26 липня, документах компанії ідеться також про прогнозований високий рівень продажів восени. Значна частина успіху зумовлена прогресом у прибутковому бізнесі Amazon у галузі хмарних сервісів (cloud) та реклами.

Ідеться про суму в 2,5 мільярда доларів, тоді як за аналогічний період торік компанія заробила лише 197 мільйонів доларів, зазначає агенція dpa. У звіті рітейлера також зазначається, що її бізнес ефективно шукає можливості компенсувати дорогу швидку доставку за рахунок контролю витрат та розвитку високомаржинальних підрозділів, як-от хмарних сховищ даних та хмарних обчислень. Доходи онлайн-гігант планує інвестувати в нові сфери, зокрема, доставлення свіжих овочів та фруктів по всіх США, зазначає Reuters.

"Ми бачимо більшу, ніж очікувалося, ефективність у багатьох наших інвестиціях у речі на кшталт сховищ, дата-центрів та маркетингу", - заявив Браян Олсавські, фінансовий директор Amazon.

На тлі бізнес-успіху з початку року вартість акцій Amazon стрімко зростає. Через це її власник Джеффрі Безос став багатшим щонайменше на 52 мільярди доларів. Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, зараз його капітал перевищує 150 мільярдів доларів, що робить його найбагатшою людиною на планеті.