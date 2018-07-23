 Amazon отримав неочікувано високі прибутки завдяки рекламі та ″хмарам″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

Amazon отримав неочікувано високі прибутки завдяки рекламі та "хмарам"

Amazon робить ставку зокрема на цифрові сервіси. У онлайн-рітейлера також плани щодо нових ринків.

Одна із складських зон Amazon

Одна із складських зон Amazon

Гігант онлайн-рітейлу Amazon показав у другому кварталі поточного року прибутки, які вдвічі перевищили очікування біржі. В опублікованих в четвер, 26 липня, документах компанії ідеться також про прогнозований високий рівень продажів восени. Значна частина успіху зумовлена прогресом у прибутковому бізнесі Amazon у галузі хмарних сервісів (cloud) та реклами. 

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Гігант онлайн-торгівлі Amazon наступає і на традиційні магазинні покупки. Цього року у США мають відкритися 6 нових філіалів концерну. Репортаж DW зі Сієтла.

Засновник компанії Amazon Джефф Безос випередив Білла Гейтса та став найбагатшою людиною планети, підрахував Bloomberg. Статки Безоса перевищили 150 мільярдів доларів. (17.07.2018)

Компанія Amazon платить замало податків до федерального та місцевих бюджетів у США, а також завдає нечесною конкуренцією значної шкоди іншим підприємствам онлайн-торгівлі, переконаний президент США Дональд Трамп. (29.03.2018)

Ідеться про суму в 2,5 мільярда доларів, тоді як за аналогічний період торік компанія заробила лише 197 мільйонів доларів, зазначає агенція dpa. У звіті рітейлера також зазначається, що її бізнес ефективно шукає можливості компенсувати дорогу швидку доставку за рахунок контролю витрат та розвитку високомаржинальних підрозділів, як-от хмарних сховищ даних та хмарних обчислень. Доходи онлайн-гігант планує інвестувати в нові сфери, зокрема, доставлення свіжих овочів та фруктів по всіх США, зазначає Reuters.

"Ми бачимо більшу, ніж очікувалося, ефективність у багатьох наших інвестиціях у речі на кшталт сховищ, дата-центрів та маркетингу", - заявив Браян Олсавські, фінансовий директор Amazon.

На тлі бізнес-успіху з початку року вартість акцій Amazon стрімко зростає. Через це її власник Джеффрі Безос став багатшим щонайменше на 52 мільярди доларів. Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, зараз його капітал перевищує 150 мільярдів доларів, що робить його найбагатшою людиною на планеті.

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