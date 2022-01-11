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Альберт Ейнштейн - німецький фізик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Альберт Ейнштейн".
Альберт Ейнштейн (1879-1955) вважається одним з найвизначніших фізиків-теоретиків у світі. Він є автором Спеціальної теорії відносності та Загальної теорії відносності. 1921 року Альберт Ейнштейн став лауреатом Нобелівської премії з фізики. У 1933 році з приходом до влади нацистів Альберт Ейнштейн був вимушений полишити Німеччину. Він емігрував до США, де залишався до кінця життя. Крім американського Альберт Ейнштейн мав також швейцарське громадянство. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Цього року знову багато говорять про теорію відносності. Сто років тому фізик та лауреат нобелівської премії Альберт Ейнштейн оприлюднив свою революційну теорію, змінивши таким чином наш погляд на світ. У Німеччині нині вийшли друком численні біографії та спогади про Ейнштейна, в яких його описували як фізика, пацифіста, але також просто як людину. Разом з цим на світло спливли і деякі моменти приватного