Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Альберт Ейнштейн

Альберт Ейнштейн - німецький фізик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Альберт Ейнштейн".

Альберт Ейнштейн (1879-1955) вважається одним з найвизначніших фізиків-теоретиків у світі. Він є автором Спеціальної теорії відносності та Загальної теорії відносності. 1921 року Альберт Ейнштейн став лауреатом Нобелівської премії з фізики. У 1933 році з приходом до влади нацистів Альберт Ейнштейн був вимушений полишити Німеччину. Він емігрував до США, де залишався до кінця життя. Крім американського Альберт Ейнштейн мав також швейцарське громадянство. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Після перерви на пандемію - культурні столиці Європи 2022 та 2023 років

Після перерви на пандемію - культурні столиці Європи 2022 та 2023 років 11.01.2022

Новий Сад, Еш та Каунас - культурні столиці Європи 2022 року. "П'яний годинник", міська історія, котра нараховує вже 5000 років, місце народження особливої жінки - цим містам є, що запропонувати.
За рукопис Ейнштейна заплатили 11,6 мільйона євро

За рукопис Ейнштейна заплатили 11,6 мільйона євро 24.11.2021

На аукціоні Christie's у Парижі манускрипт, у якому Альберт Ейнштейн розробляв свою теорію відносності, пішов з молотка за 11,6 мільйона євро. Таких рукописів у світі збереглося лише два.
Мозок Ейнштейна виставили на показ у німецькому музеї

Мозок Ейнштейна виставили на показ у німецькому музеї 06.07.2018

Чи відрізняється мозок генія від мозку простого смертного? Скільки важить мозок слона? Відповіді на ці запитання дає виставка в Мюнстері.
Від великого вибуху до чорних дір: чим запам'ятається Стівен Гокінг

Від великого вибуху до чорних дір: чим запам'ятається Стівен Гокінг 14.03.2018

Сучасний геній, найуспішніший популяризатор фізики, людина великої сили волі - усе це про Стівена Гокінга, якого знав і шанував світ, але який так і не отримав Нобелівську премію.

Супутник LISA наблизив вчених до вивчення "чорних дір" (18.07.2017) 18.07.2017

Супутник LISA Pathfinder, який відправили до космосу, успішно виконав свою місію. Вивчати гравітаційні хвилі у космосі за допомоги лазерних променів - можливо.

Біженці, які змінили світ

Біженці, які змінили світ 02.02.2017

Дональд Трамп обмежив прийом біженців у США. Однак у минулому багато утікачів, яких прихистили, зокрема, і США, ставали всесвітньовідомими політиками, науковцями, письменниками та музикантами.
Гравітаційні хвилі: шість важливих фактів, які потрібно знати

Гравітаційні хвилі: шість важливих фактів, які потрібно знати 12.02.2016

Американські дослідники впеше довели існування гравітаційних хвиль. Наукове відкриття стало сенсацією - підтвердженням теорії Ейнштейна сторічної давності. Найважливіші факти про гравітацію та викривлення простору-часу.
Ейнштейн мав рацію: фізики вперше довели існування гравітаційних хвиль

Ейнштейн мав рацію: фізики вперше довели існування гравітаційних хвиль 11.02.2016

Лазерно-інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія LIGO вперше довела існування гравітаційних хвиль - передбачених Альбертом Ейнштейном викривлень простору часу. Вчені назвали відкриття "історичним".
„Нестерпна близькість” – Альберт Ейнштейн та його складні сімейні стосунки

„Нестерпна близькість” – Альберт Ейнштейн та його складні сімейні стосунки 06.08.2005

Цього року знову багато говорять про теорію відносності. Сто років тому фізик та лауреат нобелівської премії Альберт Ейнштейн оприлюднив свою революційну теорію, змінивши таким чином наш погляд на світ. У Німеччині нині вийшли друком численні біографії та спогади про Ейнштейна, в яких його описували як фізика, пацифіста, але також просто як людину. Разом з цим на світло спливли і деякі моменти приватного