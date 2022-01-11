„Нестерпна близькість” – Альберт Ейнштейн та його складні сімейні стосунки

Цього року знову багато говорять про теорію відносності. Сто років тому фізик та лауреат нобелівської премії Альберт Ейнштейн оприлюднив свою революційну теорію, змінивши таким чином наш погляд на світ. У Німеччині нині вийшли друком численні біографії та спогади про Ейнштейна, в яких його описували як фізика, пацифіста, але також просто як людину. Разом з цим на світло спливли і деякі моменти приватного