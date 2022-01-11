Після перерви на пандемію - культурні столиці Європи 2022 та 2023 років

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Новий Сад, Еш та Каунас - культурні столиці Європи 2022 року. "П'яний годинник", міська історія, котра нараховує вже 5000 років, місце народження особливої жінки - цим містам є, що запропонувати.
Через пандемію COVID-19 культурний рік з його новими культурними столицями Європи довелося перенести. Сербський Новий Сад, люксембурзький Еш та литовський Каунас мали отримати цей жаданий статус ще 2021 року. Але лише тепер - у 2022 році - ці міста нарешті зможуть реалізувати свої культурні програми.