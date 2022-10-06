Як українські біженці намагаються виїхати з Росії

25 хв. тому 25 хв. тому

Багатокілометрові черги з машин та людей на кордоні Росії з Латвією та Естонією. Таку картину на контрольно-пропускних пунктах кілька днів тому зафіксували волонтери у Псковській області. Переважна більшість тут - громадяни України.