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Війна Росії проти України
Щоденник війни
СуспільствоРосійська Федерація

Як українські біженці намагаються виїхати з Росії

25 хв. тому

Багатокілометрові черги з машин та людей на кордоні Росії з Латвією та Естонією. Таку картину на контрольно-пропускних пунктах кілька днів тому зафіксували волонтери у Псковській області. Переважна більшість тут - громадяни України.

https://www.dw.com/uk/ak-ukrainski-bizenci-namagautsa-viihati-z-rosii-06102022/video-63360361
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