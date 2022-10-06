Як українські біженці намагаються виїхати з Росії

СуспільствоРосійська ФедераціяЯк українські біженці намагаються виїхати з РосіїTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоРосійська Федерація25 хв. тому25 хв. томуБагатокілометрові черги з машин та людей на кордоні Росії з Латвією та Естонією. Таку картину на контрольно-пропускних пунктах кілька днів тому зафіксували волонтери у Псковській області. Переважна більшість тут - громадяни України.https://www.dw.com/uk/ak-ukrainski-bizenci-namagautsa-viihati-z-rosii-06102022/video-63360361Реклама