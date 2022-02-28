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Як російський морпіх підпалив корабель РФ "Сєрпухов"

Анна Пшемиська
11 листопада 2024 р.

З грудня 2023 року до квітня 2024 року військовослужбовець Балтійського флоту РФ Олександр із позивним "Гога" передавав Україні секретну інформацію, а потім підпалив свій корабель МРК "Сєрпухов", повідомляли в ГУР. Ця операція української розвідки, проєкту "Хочу жить" і легіону "Свобода Росії" дістала назву "Рибалка". DW поспілкувалася з її виконавцем.

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Морпіх Балтійського флоту РФ Олександр з позивним "Гога" разом з представником легіону "Свобода Росії" за участі ГУРпочали планувати диверсію на кораблі "Сєрпухов" і операцію з переправлення моряка в Україну. У квітні 2024 року Олександру й ще кільком контрактникам на "Сєрпухові" наказали вирушати у так зване "відрядження" в Україну у складі штурмового підрозділу. За допомогою зв'язків свого брата моряку вдалося відмовитися від поїздки, але за умови переведення на інший корабель. Олександр повідомив про це представнику Легіону. І вони дали старт операції "Рибалка". Деталі операції колишній військовий РФ розповів DW.

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