Airbus оголосив про припинення виробництва літаків A380

Авіабудівний концерн Airbus у четвер, 14 лютого, оголосив про припинення виробництва найбільших у світі пасажирських літаків A380 через низький попит. До цього кроку концерн підштовхнуло рішення найбільшого замовника цих лайнерів - авіакомпанії Emirates - скоротити своє замовлення. "Як результат, у нас немає значних обсягів невиконаних замовлень, а отже й підстав підтримувати виробництво", - цитує прес-служба концерну слова його генерального директора Тома Ендерса.

Це рішення Airbus вже коштувало концерну 463 мільйона євро втрат у 2018 році та може призвести до скорочення 3500 робочих місць, які зайняті на виробництві A380. Водночас загалом 2018 рік приніс європейському концерну 3,1 мільярда євро прибутків (у 2017 році прибутки склали 2,4 мільярда євро).

Нагадаємо, що Airbus A380 - найбільший пасажирський авіалайнер у світі, розрахований на перевезення до 853 осіб. Перший літак цієї моделі був переданий замовнику в 2007 році. На піку попиту Airbus виробляв до 30 літаків A380 на рік, проте замовники постійно скорочували замовлення, й у 2018 році було збудовано лише 12 таких літаків.