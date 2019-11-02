 Airbnb заборонив здавати в оренду житло для вечірок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2019

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Новини

Airbnb заборонив здавати в оренду житло для вечірок

Після стрілянини в орендованому через сервіс Airbnb будинку в Каліфорнії, внаслідок якої загинуло п'ятеро людей, компанія заборонила своїм користувачам проводити в орендованому житлі вечірки.

Стрілянина сталась у будинку, орендованому через сервіс Airbnb

Стрілянина сталась у будинку, орендованому через сервіс Airbnb

Онлайн-сервіс з оренди житла Airbnb заборонив своїм користувачам здавати нерухомість в оренду для проведення вечірок. Це рішення було прийнято після інциденту зі стріляниною в орендованому через сервіс будинку в американському місті Орінда у Каліфорнії, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

"Віднині ми забороняємо "будинки для вечірок", і ми вдвічі збільшуємо зусилля для боротьби з несанкціонованими вечірками, а також будемо позбуватися образливої поведінки господарів і гостей, включно з такою, що призводить до жахливих подій, які ми спостерігали в Орінді", - повідомив у суботу, 2 листопада, виконавчий директор і співзасновник Airbnb Браян Ческі.

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П'ятеро людей загинули в США під час стрілянини на хелловінській вечірці, що проходила у арендованому на Airbnb будинку. (02.11.2019)

Сервіс вживає низку заходів для того, щоб запобігти подібним інцидентам. Зокрема, заявки, визначені як ризиковані, будуть більш активно моніторитися співробітниками компанії. Для реагування на інциденти, пов'язані з приватними вечірками, створюється спеціальна група. Користувачам, які порушуватимуть нові правила, загрожує виключення з переліку клієнтів сервісу.

Як повідомлялося, стрілянина в орендованому будинку в Орінді сталася під час святкування Хелловіна. Попри заборону власника в будинку відбулася вечірка, яка була розрекламована у соціальних мережах. Коли господарі дізналися про вечірку від сусідів, вони викликали поліцію, аби припинити її, однак стрілянина розпочалася до того, як вони прибули на місце.

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    Автор: Карстен Ґрюн, Михайло Малий


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Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста

Airbnb - онлайн-сервіс оренди житла по всьому світу став знахідкою для мандрівників і часто дратує корінних мешканців міст. Берлін з травня змінює правила оренди приватних квартир. Інші міста світу це вже зробили. (02.05.2018)  

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