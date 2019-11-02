Airbnb заборонив здавати в оренду житло для вечірок

Онлайн-сервіс з оренди житла Airbnb заборонив своїм користувачам здавати нерухомість в оренду для проведення вечірок. Це рішення було прийнято після інциденту зі стріляниною в орендованому через сервіс будинку в американському місті Орінда у Каліфорнії, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.
"Віднині ми забороняємо "будинки для вечірок", і ми вдвічі збільшуємо зусилля для боротьби з несанкціонованими вечірками, а також будемо позбуватися образливої поведінки господарів і гостей, включно з такою, що призводить до жахливих подій, які ми спостерігали в Орінді", - повідомив у суботу, 2 листопада, виконавчий директор і співзасновник Airbnb Браян Ческі.
Сервіс вживає низку заходів для того, щоб запобігти подібним інцидентам. Зокрема, заявки, визначені як ризиковані, будуть більш активно моніторитися співробітниками компанії. Для реагування на інциденти, пов'язані з приватними вечірками, створюється спеціальна група. Користувачам, які порушуватимуть нові правила, загрожує виключення з переліку клієнтів сервісу.
Як повідомлялося, стрілянина в орендованому будинку в Орінді сталася під час святкування Хелловіна. Попри заборону власника в будинку відбулася вечірка, яка була розрекламована у соціальних мережах. Коли господарі дізналися про вечірку від сусідів, вони викликали поліцію, аби припинити її, однак стрілянина розпочалася до того, як вони прибули на місце.
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Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста
Берлін: зміни в регулюванні ринку жила
Аби житло не перетворювали на готелі, в Берліні запровадили жорсткіші правила оренди. Але спростили правила для тих, хто хоче здати туристам своє основне помешкання. Адже ідея Airbnb у тому, щоб ділитися з туристом житлом, у якому ти мешкаєш сам. Отже, у випадку здавання основного помешкання обмежень нема. Якщо хтось має ще одну квартиру, то туристи в ній можуть жити не більше 90 днів на рік.
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Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста
Барселона: "Туризм вбиває місто"
"Коли туристи стають чумою" – так на швейцарському радіо назвали репортаж про Барселону. Мільйони туристів щорічно штурмують столицю Каталонії - багато з них орендують приватні квартири. Це розігріло ціни на оренду для місцевих жителів. Оскільки в Барселоні немає надійного житлового реєстру, важко визначити, які квартири нелегально здаються в оренду.
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Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста
Лісабон: гнітючі ціни на оренду
Щорічно багато туристів їдуть до столиці Португалії та ночують завдяки онлайн-сервісу Airbnb. Після відгуків туристів Лісабон став особливо популярним. Результат: дедалі більше апартаментів для короткої оренди, дедалі менше квартир здають на тривалий термін. Якщо від постійного орендаря власник помешкання отримує в середньому 900 євро на місяць, він може легко потроїти свій прибуток через Airbnb.
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Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста
Майорка: найулюбленіше місце відпочинку німців
Влада острова Майорка вжила серйозних заходів. У столиці – Пальмі заборонено здавати в оренду приватні помешкання. Винятком є приватні будинки, розраховані на одну родину. Майорка вже давно бореться з наслідками масового туризму: дефіцитом води, галасом вечірок і постійним зростанням цін на оренду.
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Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста
Амстердам: європейський парк розваг
Лише у 2016 році Airbnb повідомив про 1,7 мільйона замовлень в Амстердамі. Жителі голландської столиці стурбовані. "Туристи-пияки" з Великобританії та Німеччини формують міський пейзаж на вихідних. Амстердам посилив правила на початку цього року. Власникам помешкань з 2019 року дозволять здавати свою квартиру в оренду лише максимум 30 днів на рік.
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Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста
Сингапур: як завжди вражає
Законодавство в Сингапурі є жорстким не лише за злочини, пов'язані з наркотиками. Також спроба здати квартиру в оренду нелегально може обійтися дуже дорого. Наприклад, за це суд Сингапуру оштрафував двох власників помешкань, зареєстрованих в Airbnb на 37 200 євро. Причина: оренда житла субсидується державою в Сингапурі.
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Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста
Париж: магніт для туристів з усього світу
Французька столиця подала до суду Airbnb, а також онлайн-сервіс оренди житла Wimdu. Їх звинувачують у порушенні правил короткострокової здачі помешкань в оренду. Приватні орендодавці мають бути зареєстровані. Зареєстрованими є, однак, лише 16 відсотків з пропонованих онлайн 60 тисяч квартир. За останніх 5 років майже 20 тисяч квартир для довгострокової оренди перетворили на ті, що здають щодобово.
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Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста
Відень: вільних квартир немає
Тим, хто творить міську політику у Відні, вже давно муляє око передача житла в піднайм туристам. Понад 7500 помешкань зареєстровані на онлайн-платформах. У майбутньому комерційне здавання в короткострокову оренду помешкань у визначених житлових кварталах має бути неможливим, пише "Kleine Zeitung". Муніципальні працівники зараз шукають в інтернеті і складають списки таких квартир.
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Прокляття чи благословення - Airbnb змінює міста
Дортмунд: Airbnb запровадив збір за ліжко-місце
Окрім як для футбольних вболівальників, німецьке місто Дортмунд особливо не відоме як туристичний магніт. Але навіть тут Airbnb закріпився і хоче збирати з гостей міста 7,5-відсотковий податок на ліжко-місце. Таким чином Дортмунд став першим містом Німеччини, де онлайн-сервіс бере на себе це завдання.
Автор: Карстен Ґрюн, Михайло Малий