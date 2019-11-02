Airbnb заборонив здавати в оренду житло для вечірок

Онлайн-сервіс з оренди житла Airbnb заборонив своїм користувачам здавати нерухомість в оренду для проведення вечірок. Це рішення було прийнято після інциденту зі стріляниною в орендованому через сервіс будинку в американському місті Орінда у Каліфорнії, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

"Віднині ми забороняємо "будинки для вечірок", і ми вдвічі збільшуємо зусилля для боротьби з несанкціонованими вечірками, а також будемо позбуватися образливої поведінки господарів і гостей, включно з такою, що призводить до жахливих подій, які ми спостерігали в Орінді", - повідомив у суботу, 2 листопада, виконавчий директор і співзасновник Airbnb Браян Ческі.

Сервіс вживає низку заходів для того, щоб запобігти подібним інцидентам. Зокрема, заявки, визначені як ризиковані, будуть більш активно моніторитися співробітниками компанії. Для реагування на інциденти, пов'язані з приватними вечірками, створюється спеціальна група. Користувачам, які порушуватимуть нові правила, загрожує виключення з переліку клієнтів сервісу.

Як повідомлялося, стрілянина в орендованому будинку в Орінді сталася під час святкування Хелловіна. Попри заборону власника в будинку відбулася вечірка, яка була розрекламована у соціальних мережах. Коли господарі дізналися про вечірку від сусідів, вони викликали поліцію, аби припинити її, однак стрілянина розпочалася до того, як вони прибули на місце.