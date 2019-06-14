 AFP: На саміті ЄС Путіна застережуть щодо паспортів РФ для жителів Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

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Новини

AFP: На саміті ЄС Путіна застережуть щодо паспортів РФ для жителів Донбасу

У проєкті заключного комюніке саміту ЄС вказується на можливість невизнання російських паспортів, які видають жителям ОРДЛО, повідомляє агенція AFP. Очікується, що цього тижня санкції проти Москви продовжать.

Росія почала видавати мешканцям Донбасу російські паспорти

Росія почала видавати мешканцям Донбасу російські паспорти

На саміті ЄС, який відбудеться 20-21 червня, лідери країн Євросоюзу виступлять проти спрощеної  видачі російських паспортів жителям непідконтрольних Києву районів Донбасу. Як зазначається в проєкті заключного комюніке саміту, Євросоюз "вкрай стурбований" такими намірами Москви, повідомила в понеділок, 17 червня, агенція AFP з посиланням на свої джерела в Брюсселі. Дії Москви суперечать "духу і цілям Мінських угод" щодо встановлення миру в Україні, йдеться в проєкті.

У зв'язку з цим ЄС розглядає "додаткові варіанти, включно з невизнанням російських паспортів, які були видані в порушення Мінських угод". У разі необхідності це буде зроблено "у тісній співпраці з міжнародними партнерами".

Лідери ЄС також мають намір знову закликати Москву "негайно" відновити переговори щодо втілення Мінських угод. Вони також вимагатимуть "заходів, спрямованих на вибудовування довіри" між сторонами конфлікту.

Як повідомили дипломати агенції AFP, на саміті також очікується продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку. Євросоюз запровадив обмежувальні заходи проти Москви у липні 2014 року, після чого їх регулярно продовжували. Термін дії санкцій спливає 31 липня 2019 року.

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Як повідомлялося, 14 червня перша група жителів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" отримала російські паспорти в Ростовській області РФ. Перед отриманням паспорта люди мали пройти дактилоскопію і прийняти присягу. За даними ГУ МВС Росії в Ростовській області, загалом жителі "ДНР" та "ЛНР" подали 12 тисяч заяв на отримання паспортів. З них 1,2 тисячі вже опрацьовані і отримали позитивне рішення.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. У квітні в Росії почали працювати два центри видачі паспортів РФ: в Новошахтинську для жителів "ЛНР" і в селі Покровському - для жителів "ДНР".

Russische Pässe für die Donbass-Bewohner
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