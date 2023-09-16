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Адмірал НАТО: Війська України просуваються 200 метрів щодня

Роман Губа
16 вересня 2023 р.

Глава військового комітету НАТО вважає, що українські війська не просуваються швидше через велику кількість російських мін.

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Більш швидкому витісненню військ Росії з України заважають російські міни
Більш швидкому витісненню військ Росії з України заважають російські міниФото: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

У НАТО зазначють, що українські військові під час контрнаступу відтісняють російські війська на 200-300 метрів щодня.

"Українці платять за це високу ціну - багато загиблих і поранених", - заявив у суботу, 16 вересня, нідерландський адмірал Роб Бауер на щорічній конференції Військового комітету Альянсу в Осло.

Причиною того, що наступ не просувається швидше, є, за його словами, величезна кількість російських мін. "Там є кілометрові поля з п'ятьма-шістьма вибуховими пристроями на квадратний метр", - пояснив адмірал.

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Ціна на техніку зростає

Адмірал Бауер також попередив, що різкий ріст цін на боєприпаси означає, що більші витрати союзників на оборону не призводять автоматично до підвищення безпеки й закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонні компанії, пише Reuters.

"Ціни на техніку та боєприпаси стрімко зростають. Зараз ми платимо дедалі більше і більше за те саме", - заявив Бауер.

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Зустріч в Осло

Начальники штабів оборони НАТО проводять в Осло 15-16 вересня щорічну конференцію Військового комітету НАТО. Двічі на рік він засідає у Брюсселі та один раз на рік в одній з країн НАТО.

Нині Військовий комітет очолює нідерландський адмірал Роб Бауер, але за пів року його змінить італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне. 

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