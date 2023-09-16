Адмірал НАТО: Війська України просуваються 200 метрів щодня
У НАТО зазначють, що українські військові під час контрнаступу відтісняють російські війська на 200-300 метрів щодня.
"Українці платять за це високу ціну - багато загиблих і поранених", - заявив у суботу, 16 вересня, нідерландський адмірал Роб Бауер на щорічній конференції Військового комітету Альянсу в Осло.
Причиною того, що наступ не просувається швидше, є, за його словами, величезна кількість російських мін. "Там є кілометрові поля з п'ятьма-шістьма вибуховими пристроями на квадратний метр", - пояснив адмірал.
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Ціна на техніку зростає
Адмірал Бауер також попередив, що різкий ріст цін на боєприпаси означає, що більші витрати союзників на оборону не призводять автоматично до підвищення безпеки й закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонні компанії, пише Reuters.
"Ціни на техніку та боєприпаси стрімко зростають. Зараз ми платимо дедалі більше і більше за те саме", - заявив Бауер.
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Зустріч в Осло
Начальники штабів оборони НАТО проводять в Осло 15-16 вересня щорічну конференцію Військового комітету НАТО. Двічі на рік він засідає у Брюсселі та один раз на рік в одній з країн НАТО.
Нині Військовий комітет очолює нідерландський адмірал Роб Бауер, але за пів року його змінить італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне.
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