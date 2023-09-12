Німецький експерт Карло Масала: Черговий наступ буде навесні

Про перспективи контрнаступу ЗСУ, а також про можливі гарантії безпеки для України після війни і про те, чи втомилася Європа від України - DW поспілкувалася з німецьким військовим аналітиком Карлом Масалою.

Тоді як у міністерстві оборони України стримано звітують про поступове просування ЗСУ на таврійському напрямку і звільнення територій під Бахмутом, західні експерти починають замислюватися про перспективи продовження наступальних операцій наступного року. Зокрема, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дають українським військовим ще 30-45 днів сприятливої погоди, після чого темпи наступу можуть сповільнитися через "дощі і холод". Про те, чого зможе досягти українська армія до кінця 2023 року, про можливість продовження підтримки Заходу і про можливі гарантії безпеки України після війни DW поговорила з німецьким військовим аналітиком, професором з міжнародної політики Університету Бундесверу в Мюнхені Карлом Масалою (Carlo Masala).

DW: Пане Масала, як ви оцінюєте прогрес ЗСУ у контрнаступі? І що буде, якщо поставлених цілей не вдасться досягти цього року?

Карло Масала: Контрнаступ зіткнувся з проблемою, яка не стала несподіванкою для всіх, хто аналізує цю війну. У Росії було достатньо часу спорудити потужні лінії оборони, тож і з самого початку було зрозуміло, що швидкого успіху ЗСУ не буде, наступ буде повільним, болючим і кривавим. Враховуючи цей факт, українські військові досягли непоганих успіхів.

Згідно з даними, яким поки немає офіційного підтвердження, ЗСУ прорвали другу лінію оборони й розширюють поле наступальних операцій. Довкола Токмака споруджена третя лінія російської оборони, потужні фортифікації, але за Токмаком такого вже немає. Існує можливість успіху цього наступу найближчими тижнями чи місяцями. Це не має сприйматися як даність, але така можливість є.

Карло Масала Фото: DW

Безумовно, я вважаю, що ЗСУ не зможуть досягти узбережжя Азовського моря цього року. Очевидно, що війна триватиме й надалі. Черговий український наступ скоріш за все відбудеться навесні наступного року, коли Україна вже матиме винищувачі F-16, що буде великою перевагою, адже нині одним з найслабших місць України є відсутність переваги в повітрі й будь-якого захисту з повітря для механізованих бригад, які перебувають на фронті. Тож наступного року війна триватиме, й ми побачимо ще один наступ ЗСУ.

Ви спілкуєтеся із європейськими лідерами думок, експертами, аналітиками. Чи є нині в Європі втома від війни в Україні? Якщо війна продовжиться й наступного року, то наскільки ця втома зростатиме?

Щось на зразок втоми від України існує. На мою думку, її породжують два фактори. По-перше, це те, що (західне - Ред.) суспільство більше цікавилося війною в Україні, коли Київ був в облозі. Тому що, якби росіяни захопили столицю України, вони б могли дійти до кордонів НАТО, і хто знає, що б вони робили далі. Зараз для багатьох людей це війна далеко на сході, адже дуже малоймовірно, що російські війська перетнуть кордони з державами Балтії або Польщі найближчим часом.

По-друге, Західна Європа не знала великих воєн протягом останніх 70 років і очікувала швидких успіхів. Це те, що демократичні суспільства можуть підтримувати. Якщо політики говорять, що перемога буде швидкою, демократичне суспільство підтримуватиме значну допомогу Україні. Нині, коли швидкого успіху не буде і війна триватиме, люди починають замислюватися, чи варто продовжувати війну.

До того ж уряди на Заході не змогли пов'язати те, що відбувається в Україні, з ширшою картиною. Зараз обговорення зводиться до того, як ЗСУ відвоювали кілометр території у певному селі, які системи озброєнь застосовуються і наскільки вони ефективні в наступі. Утім бракує глобальнішої політичної мети: чому з політичної точки зору Європа зацікавлена в підтримці України заради її перемоги у війні? Безпекова ситуація в Європі погіршиться на десятиліття, якщо Росія досягне успіху в Україні - ось те, що буде зрозуміло людям. Більшість політиків у західноєвропейських державах не пов'язують щоденні дискусії щодо підтримки України з такою широкою картиною. Я б сказав, що не можна звинувачувати громадськість у тому, що вона втомилася від війни, якщо їй не пояснили, чому політично все ще важливо продовжувати значну підтримку України.

Війна все ж відбувається близько до Європи. Російський дрон нещодавно впав на території Румунії. Як довго НАТО миритиметься з такими інцидентами?

НАТО толеруватиме це доти, доки не буде ознак, що такі атаки сплановані і є чимось більшим за один випадковий удар. У НАТО немає жодного бажання вступати в цю війну і Північноатлантичний альянс не вступить у неї. Безпілотник, що впав у Румунії, вочевидь, залетів надто далеко і впав. Одного дрона недостатньо для застосування Статті 5 (Північноатлантичного договору, яка закріплює принцип колективної оборони - Ред.). Вона застосовується у разі систематичних атак на територію НАТО. Поки очевидно, що постійних атак з боку Росії на територію НАТО немає і Альянс не втручатиметься в конфлікт. Та ж сама ситуація виникала в Польщі кілька місяців тому. НАТО применшуватиме значимість будь-яких дронів чи ракет, які "заблукали" й приземлилися на його території.

Чимало західних експертів говорять про те, що членство України в НАТО буде єдиною гарантією її безпеки в майбутньому. Чи поділяєте ви цю точку зору? І чи приймуть Україну в НАТО?

Я цілком згоден із цим твердженням. Я багато працював над питанням гарантій безпеки для України, які б не включали в себе вступ в НАТО. Ані я, ані мої колеги не змогли вигадати іншого рішення, яке б могло бути прийнятним для українців і достатньо б стримувало Росію. Членство в НАТО є єдиним способом надати Україні гарантії безпеки, які б з довірою сприйняли український народ і влада, і які б мали достатній ефект стримування Москви. Тож я повністю згоден з тим, що Україна має бути в НАТО.

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Коли Україна стане членом НАТО - не можу сказати. Якщо ви поглянете на останній саміт у Литві, його висновки полягають у тому, що Україна має відповідати всім критеріям, визначеним під час вивчення можливостей розширення Альянсу в 1997 році. Я вважаю таке рішення помилкою, оскільки це відкладає вступ України в НАТО щонайменше на 5-7 років. На мою думку, питання полягає в тому, що коли ця війна закінчиться, у який би спосіб це не відбулося, і вогонь між сторонами припиниться, Україна має стати членом НАТО.

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