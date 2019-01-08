95-річний колишній наглядач концтабору, якого депортували зі США, помер у ФРН

У Німеччині у будинку для літніх людей помер 95-річний Яків Палій, котрого звинувачували у тому, що під час Другої світової війни він був наглядачем у нацистському концтаборі. Про смерть Палія повідомило ввечері у четвер, 10 січня, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. За даними видання, Палій помер 9 січня.
Яків Палій народився в Польщі на території, яка нині входить до складу України. У 1949 році він емігрував до США, а у 1957 році отримав американське громадянство. Американським імміграційним органам Палій повідомив, що під час Другої світової працював на фермі в окупованій нацистами Польщі, зазначає агенція AP.
Палій довший час заперечував, що служив у будь-якому війську. Американське ж слідство начебто встановило інформацію, що Палій під час Другої світової проходив вишкіл у тренувальному таборі СС "Травники" неподалік від польського Любліна, а згодом служив там у концентраційному таборі. В 1943 році там було вбито понад шість тисяч в'язнів. Згодом Палій визнав, що служив наглядачем у таборі зі страху за своє власне життя, однак заперечував причетність до воєнних злочинів. В 2003 році його позбавили американського громадянства.
Оскільки у США не було юрисдикції для відкриття справи проти Палія, американці розпочали процес щодо депортації чоловіка з країни. У 2018 році підозрюваного у співпраці з нацистами депортували до Німеччини, де він останні місяці проживав у будинку для літніх людей в Алені.
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Табір смерті "Освенцім"
Ворота з написом "Праця звільняє"
Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".
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Табір смерті "Освенцім"
В одному з адміністративних приміщень
Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.
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Табір смерті "Освенцім"
В одній з камер
Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…
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Табір смерті "Освенцім"
Нашивки
Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.
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Табір смерті "Освенцім"
Табір "Аушвіц 2"
Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.
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Табір смерті "Освенцім"
Всередині барака
В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.
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Табір смерті "Освенцім"
Табір смерті
Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...
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Табір смерті "Освенцім"
Рабська праця
Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.
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Табір смерті "Освенцім"
До "медиків"
Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.
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Табір смерті "Освенцім"
Обслуга
Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.
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Табір смерті "Освенцім"
Голокост
Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.
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Табір смерті "Освенцім"
Дорога смерті
Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.
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Табір смерті "Освенцім"
В музеї
В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.
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Табір смерті "Освенцім"
Печі, в яких спалювали тіла
В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.
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Табір смерті "Освенцім"
Величезна територія
"Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.
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Табір смерті "Освенцім"
Звільнені
27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.
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Табір смерті "Освенцім"
Що було далі
Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.
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Табір смерті "Освенцім"
Державний музей "Аушвіц-Біркенау"
1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.
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Табір смерті "Освенцім"
Пам'ятна плита
Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
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Табір смерті "Освенцім"
Число жертв
Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї.
Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко