95-річний колишній наглядач концтабору, якого депортували зі США, помер у ФРН

У Німеччині у будинку для літніх людей помер 95-річний Яків Палій, котрого звинувачували у тому, що під час Другої світової війни він був наглядачем у нацистському концтаборі. Про смерть Палія повідомило ввечері у четвер, 10 січня, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. За даними видання, Палій помер 9 січня.

Яків Палій народився в Польщі на території, яка нині входить до складу України. У 1949 році він емігрував до США, а у 1957 році отримав американське громадянство. Американським імміграційним органам Палій повідомив, що під час Другої світової працював на фермі в окупованій нацистами Польщі, зазначає агенція AP.

Палій довший час заперечував, що служив у будь-якому війську. Американське ж слідство начебто встановило інформацію, що Палій під час Другої світової проходив вишкіл у тренувальному таборі СС "Травники" неподалік від польського Любліна, а згодом служив там у концентраційному таборі. В 1943 році там було вбито понад шість тисяч в'язнів. Згодом Палій визнав, що служив наглядачем у таборі зі страху за своє власне життя, однак заперечував причетність до воєнних злочинів. В 2003 році його позбавили американського громадянства.

Оскільки у США не було юрисдикції для відкриття справи проти Палія, американці розпочали процес щодо депортації чоловіка з країни. У 2018 році підозрюваного у співпраці з нацистами депортували до Німеччини, де він останні місяці проживав у будинку для літніх людей в Алені.

Дивитись відео 03:41 Now live 03:41 хв Поділитись Останній спільник нацистів у США родом з України (27.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2v5LI Останній спільник нацистів у США родом з України (27.03.2018)