 95-річний колишній наглядач концтабору, якого депортували зі США, помер у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

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Новини

95-річний колишній наглядач концтабору, якого депортували зі США, помер у ФРН

Яків Палій, котрого звинувачували у праці на нацистів під час Другої світової, помер у Німеччині. Чоловіка, який народився на території теперішньої України, минулого року депортували зі США.

Колишній наглядач нацистського табору Яків Палій помер у ФРН

Колишній наглядач нацистського табору Яків Палій помер у ФРН

У Німеччині у будинку для літніх людей помер 95-річний Яків Палій, котрого звинувачували у тому, що під час Другої світової війни він був наглядачем у нацистському концтаборі. Про смерть Палія повідомило ввечері у четвер, 10 січня, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. За даними видання, Палій помер 9 січня.

Яків Палій народився в Польщі на території, яка нині входить до складу України. У 1949 році він емігрував до США, а у 1957 році отримав американське громадянство. Американським імміграційним органам Палій повідомив, що під час Другої світової працював на фермі в окупованій нацистами Польщі, зазначає агенція AP.

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Палій довший час заперечував, що служив у будь-якому війську. Американське ж слідство начебто встановило інформацію, що Палій під час Другої світової проходив вишкіл у тренувальному таборі СС "Травники" неподалік від польського Любліна, а згодом служив там у концентраційному таборі. В 1943 році там було вбито понад шість тисяч в'язнів. Згодом Палій визнав, що служив наглядачем у таборі зі страху за своє власне життя, однак заперечував причетність до воєнних злочинів. В 2003 році його позбавили американського громадянства.

Оскільки у США не було юрисдикції для відкриття справи проти Палія, американці розпочали процес щодо депортації чоловіка з країни. У 2018 році підозрюваного у співпраці з нацистами депортували до Німеччини, де він останні місяці  проживав у будинку для літніх людей в Алені.

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  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Освенцім"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Освенцім"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Освенцім"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Освенцім"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Освенцім"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Освенцім"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Освенцім"

    В музеї

    В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Освенцім"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Освенцім"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Освенцім"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Освенцім"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Освенцім"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Освенцім"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

Табір смерті "Освенцім"

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