 79 відсотків українців не довіряють судам - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

79 відсотків українців не довіряють судам - опитування

Більшість українців не довіряють судам та вважають неуспішною реалізацію в Україні судової реформи. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Суд у Радехові Львівської області

Суд у Радехові Львівської області

Четверо з п'яти жителів України не довіряють судам. Про це свідчать оприлюднені в середу, 3 жовтня, результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Згідно з ними, недовіру до судової системи відчувають 78,5 відсотків респондентів.

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При цьому 31 відсоток опитаних КМІС респондентів констатують, що їхнє ставлення до судової системи протягом останніх трьох-чотирьох років погіршилося. Дві третини респодентів вважає, що судова реформа проводиться в Україні неуспішно, зокрема 44 відсотки вважають її провальною. Успішною реформу вважає менше відсотка опитаних, а в цілому успішною, але з деякими негативними аспектами - 10 відсотків.

Відповідальність за неуспішну реалізацію цієї реформи опитані покладають переважно на президента України Петра Порошенка (51,8 відсотка), при цьому головною причиною неуспіху реформи 45 відсотків респондентів вважають корупцію у владі, а 17,7 відсотка - спробу президента підпорядкувати собі всі гілки влади.

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