602 смерті за добу від COVID-19 в Італії: в країні кажуть про "світло в кінці тунелю"

Упродовж останньої доби в Італії зафіксовано загалом 602 випадків смерті від COVID-19. Таку статистику оприлюднили в понеділок, 23 березня, в італійському уряді. За інформацією чиновників, в Італії вже другий день поспіль спостерігається поступове зменшення кількості летальних випадків від COVID-19: напередодні, 22 березня, таких випадків було 651, а 21 березня було зафіксовано рекордну кількість жертв хвороби - 793 смерті.

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Таким чином, натепер загальна кількість смертей від спричинених коронавірусом ускладнень в Італії зросла до 6077.

Понад 60 тисяч заражень

Побільшало також і нових підтверджених випадків інфекції коронавірусом в Італії - на сьогоднішній день таких випадків налічується вже майже 64 тисячі. Такий показник на 8,1 відсотка вищий за зафіксований у неділю. Утім, тут теж спостерігається певне сповільнення темпів приросту, адже ще у неділю приріст становив 10,4 відсотка, а два тижні тому - близько 20 відсотків.

Пацієнтів інтенсивної терапії, які потребують регулярного догляду, виросло на 6,5 відсотка і до понад 3,2 тисячі осіб. Водночас зросла й кількість випадків одужання - їх уже 7432, що майже на шість відсотків більше, порівняно з попереднім днем.

Як і досі, найбільш постраждалим регіоном від коронавірусу залишається Ломбардія. Тут зафіксовано 28761 випадок зараження і 3776 померлих. Однак натепер тут також зареєстровано 6075 випадків одужання.

"Світло в кінці тунелю"

Нинішні тенденції вселяють певний оптимізм у італійських медиків. "Сьогодні можу стверджувати, що позитивна тенденція підтверджується", - сказав комісар з охорони здоров'я Ломбардії Джуліо Галлера, цитує агенція новин dpa. "Поки що зарано говорити про перемогу, (…) але вже можна бачити світло в кінці тунелю", - додав він.

Після Китаю Італія посідає друге місце в світі й перше в Європі за масштабами поширення коронавірусу. Ще минулого тижня ця європейська країна випередила Китай за кількістю жертв.