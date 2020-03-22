 602 смерті за добу від COVID-19 в Італії: в країні кажуть про ″світло в кінці тунелю″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2020

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Новини

602 смерті за добу від COVID-19 в Італії: в країні кажуть про "світло в кінці тунелю"

Оприлюднена офіційна статистика свідчить про незначне сповільнення темпів поширення коронавірусу в Італії та кількості летальних випадків. Є надія на "світло в кінці тунелю", стверджують у владі Ломбардії.

Коронавірус в Італії

Італійські солдати залучені до подоланнія наслідків пандемії коронавірусу

Упродовж останньої доби в Італії зафіксовано загалом 602 випадків смерті від COVID-19. Таку статистику оприлюднили в понеділок, 23 березня, в італійському уряді. За інформацією чиновників, в Італії вже другий день поспіль спостерігається поступове зменшення кількості летальних випадків від COVID-19: напередодні, 22 березня, таких випадків було 651, а 21 березня було зафіксовано рекордну кількість жертв хвороби - 793 смерті.

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Таким чином, натепер загальна кількість смертей від спричинених коронавірусом ускладнень в Італії зросла до 6077.

Понад 60 тисяч заражень

Побільшало також і нових підтверджених випадків інфекції коронавірусом в Італії - на сьогоднішній день таких випадків налічується вже майже 64 тисячі. Такий показник на 8,1 відсотка вищий за зафіксований у неділю. Утім, тут теж спостерігається певне сповільнення темпів приросту, адже ще у неділю приріст становив 10,4 відсотка, а два тижні тому - близько 20 відсотків.

Поширення коронавірусу

Пацієнтів інтенсивної терапії, які потребують регулярного догляду, виросло на 6,5 відсотка і до понад 3,2 тисячі осіб. Водночас зросла й кількість випадків одужання - їх уже 7432, що майже на шість відсотків більше, порівняно з попереднім днем.

Як і досі, найбільш постраждалим регіоном від коронавірусу залишається Ломбардія. Тут зафіксовано 28761 випадок зараження і 3776 померлих. Однак натепер тут також зареєстровано 6075 випадків одужання.

"Світло в кінці тунелю"

Нинішні тенденції вселяють певний оптимізм у італійських медиків. "Сьогодні можу стверджувати, що позитивна тенденція підтверджується", - сказав комісар з охорони здоров'я Ломбардії Джуліо Галлера, цитує агенція новин dpa. "Поки що зарано говорити про перемогу, (…) але вже можна бачити світло в кінці тунелю", - додав він.

Infografik Symptome Grippe Corona UK

Після Китаю Італія посідає друге місце в світі й перше в Європі за масштабами поширення коронавірусу. Ще минулого тижня ця європейська країна випередила Китай за кількістю жертв.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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