50 країн світу зобов'язалися боротися з кіберзлочинністю

Представники 50 країн та понад 150 компаній в понеділок, 12 листопада, підписали документ під назвою "Париж закликає до довіри та безпеки в кіберпросторі", в якому взяли на себе зобов'язання активніше боротися з кіберзлочинністю, зокрема з втручанням у вибори та мовою ненависті.

Як відзначає агентство AP, серед підписантів є країни-члени Євросоюзу, Японія, Канада, а також такі інтернет-гіганти, як Facebook, Google та Microsoft, однак відсутні США, Росія та Китай. Документ передбачає спільну роботу із запобігання такій діяльності, як онлайн-цензура та крадіжки комерційних таємниць.

Одним з ініціаторів підписання документу був президент Франції Еммануель Макрон, який вважає, що в світі назріла потреба кращого регулювання інтернету. Виступаючи на організованому ЮНЕСКО Форумі з управління інернетом, Макрон повідомив, що Facebook погодився прийняти в першій половині наступного року групу французьких посадовців, які спостерігатимуть за боротьбою з мовою ненависті в соціальній мережі.