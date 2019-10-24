39 загиблих у вантажівці біля Лондона були китайцями - МЗС КНР

Усі 39 осіб, тіла яких були знайдені у контейнері вантажівки за 32 кілометри на схід від Лондона, були громадянами Китаю. Про це у четвер, 24 жовтня, повідомило міністерство закордонних справ КНР і поліція Великобританії, передає агентство dpa.

За даними поліції, загиблими є 31 чоловік та вісім жінок. Дітей серед них немає. Раніше тіло однієї молодої жінки помилково сприйняли за підлітка. За словами правоохоронців, обставини чітко вказують на те, що загиблі були мігрантами, яких нелегально провезли на територію країни.

Припускається, що люди могли померти від переохолодження через рефрижератор. Наразі невідомо, чи знав 25-річний водій вантажівки, якого затримали за підозрою у вбивстві, що у контейнері, який він перевозив, були люди.

Крім того, у ніч на четвер поліція провела обшуки у трьох будинках в Північній Ірландії. Правоохоронці не назвали імена затриманих.

Водночас уряд Бельгії також проводить своє розслідування. Зазначається, що вантажівка із контейнером з людьми потрапила до британського порту Перфліт поромом з бельгійського Зеебрюгге. "Розслідування буде зосереджено на організаторах та на всіх інших учасниках транспортування", - заявив прокурор Бельгії. У прокуратурі країни додали, що тісно співпрацюватимуть із урядом Великобританії.

Сама вантажівка, за словами болгарського прем'єра Бойко Борисова, була у 2007 році зареєстрована у Болгарії, однак з того часу не перебувала у країні.

"Пошук винних та притягнення їх до відповідальності - це найкраще, що ми можемо зробити на згадку про цих жертв", - заявила британська парламентарка Джекі Дойл-Прайс.

Щороку до Великобританії перевозять тисячі нелегальних мігрантів. Передусім це роблять вантажівками, але також використовують кораблі та човни.

У серпні 2015 року схожий випадок трапився в Австрії: неподалік Відня виявили покинуту вантажівку, в якій знайшли загиблих мігрантів. Тоді жертвами зловмисників стала 71 людина.