31 відсоток українців вважає Сталіна "мудрим керівником" - опитування

Серед українців переважає негативне ставлення до Йосипа Сталіна. 40 відсотків опитаних українців його ненавидять, 25 відсотків ставляться до нього з байдужістю, а 16 відсотків респондентів - з повагою, свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які були оприлюднені у четвер, 11 липня.

Згідно з опитуванням, 31 відсоток населення вважає Сталіна "мудрим керівником", у той час як, 47 відсотків з цим не згодні. Водночас 72 відсотки погоджуються з твердженням, що "Сталін жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей".

61 відсоток респондентів зазначили, що не вважають, що "наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, що прийде і наведе порядок". Три чверті опитаних вказали, що не хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін.

КМІС зазначає, що українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни, і ця тенденція закріплюється. Якщо наразі серед українців 16 відсотків позитивно ставляться до Сталіна, то серед росіян - понад половина (52 відсотки).

У дослідженні вказується, що, порівняно з 2012 роком, у 2016-му позитивне ставлення українців до Сталіна знизилося, і цей спад характерний для 2018-2019 років. "В основному, це пов’язано з поступовим зменшенням частки тих, хто ставиться з повагою до Сталіна. Якщо порівнювати з минулим, у цьому році збільшилась частка тих, хто з ворожістю і роздратуванням ставиться до Сталіна, і дещо зменшилась частка тих, хто відчуває страх або ненависть до його постаті", - зазначають дослідники.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3 відсотки. Опитування методом особистого інтерв'ю з 2021 респондентом провели з 24 травня по 7 червня.