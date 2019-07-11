 31 відсоток українців вважає Сталіна ″мудрим керівником″ - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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31 відсоток українців вважає Сталіна "мудрим керівником" - опитування

40 відсотків опитаних українців ненавидять Йосипа Сталіна, 25 відсоткам байдуже щодо нього і 16 відсотків його поважають, свідчать результати опитування КМІСу.

40 відсотків опитаних українців ненавидять Йосипа Сталіна

40 відсотків опитаних українців ненавидять Йосипа Сталіна

Серед українців переважає негативне ставлення до Йосипа Сталіна. 40 відсотків опитаних українців його ненавидять, 25 відсотків ставляться до нього з байдужістю, а 16 відсотків респондентів - з повагою, свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які були оприлюднені у четвер, 11 липня.

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У 1933 році Сталін заморив голодом мільйони українців. На Заході про це вперше дізналися завдяки журналістові Гарету Джонсу. Присвячений йому фільм Агнешки Голланд, представлений на "Берлінале", - це ода свободі преси. (13.02.2019)

РФ визнала існування секретного протоколу до договору про ненапад 1939 року. Його публікація затверджує нову версію історії війни і виправдовує Кремль, вважає Костянтин Еггерт. (04.06.2019)

Згідно з опитуванням, 31 відсоток населення вважає Сталіна "мудрим керівником", у той час як, 47 відсотків з цим не згодні. Водночас 72 відсотки погоджуються з твердженням, що "Сталін жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей".

61 відсоток респондентів зазначили, що не вважають, що "наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, що прийде і наведе порядок". Три чверті опитаних вказали, що не хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін.

КМІС зазначає, що українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни, і ця тенденція закріплюється. Якщо наразі серед українців 16 відсотків позитивно ставляться до Сталіна, то серед росіян - понад половина (52 відсотки).

У дослідженні вказується, що, порівняно з 2012 роком, у 2016-му позитивне ставлення українців до Сталіна знизилося, і цей спад характерний для 2018-2019 років. "В основному, це пов’язано з поступовим зменшенням частки тих, хто ставиться з повагою до Сталіна. Якщо порівнювати з минулим, у цьому році збільшилась частка тих, хто з ворожістю і роздратуванням ставиться до Сталіна, і дещо зменшилась частка тих, хто відчуває страх або ненависть до його постаті", - зазначають дослідники.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3 відсотки. Опитування методом особистого інтерв'ю з 2021 респондентом провели з 24 травня по 7 червня. 

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