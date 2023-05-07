27 людей загинуло внаслідок пожежі у копальні золота в Перу

За даними місцевої поліції, пожежу спричинило коротке замикання, підтверджено загибель щонайменше 27 людей. Цей випадок є найбільшою за кількість жертв аварією у шахтах у Перу з 2000 року.

Щонайменше 27 робітників загинули під час пожежі у копальні золота на півдні Перу, повідомляє у неділю, 7 травня, AFP з посиланням на місцеву владу.

Пожежа спалахнула напередодні в тунелі всередині шахти Ла Есперанса в регіоні Арекіпа, повідомляють місцева поліція та прокуратура. Її спричинило коротке замикання. Місцеві ЗМІ також повідомляли, що пожежі передував вибух на шахті.

Місцевий прокурор Джованні Матос повідомив, що підтверджено загибель 27 людей. Рятувальники намагаються укріпити шахту перед тим, як діставати звідти їхні тіла.

Копальня золота в Перу Фото: Sebastian Castañeda/AA/picture alliance

Перу є найбільшим у світі виробником золота та другим за величиною виробником міді, зазначає Reuters. Згідно з даними міністерства енергетики та гірничої промисловості Перу, цей випадок є найбільшою за кількість жертв аварією у шахтах з 2000 року.

Впродовж 2022 року внаслідок нещасних випадків на шахтах по всій країні загинули 38 людей. Ця статистика підкреслює проблеми з безпекою у процесі видобутку корисних копалин у Латинській Америці. У 2002 році в Перу було зафіксовано найбільшу кількість загиблих у різних аваріях на шахтах - 73 людини.