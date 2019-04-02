 269 цивільних загинуло від мін від початку війни на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

269 цивільних загинуло від мін від початку війни на Донбасі

Від підриву на мінах з початку бойових дій на Сході України загинуло 269 цивільних. Поранення отримали 564 особи.

Розмінування на Донбасі

Розмінування на Донбасі

Кількість цивільних, загиблих від підриву на мінах з початку війни на Донбасі, досягла 269 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства оборони України (МОУ) від 3 квітня.

Загалом, від мін на сході України постраждали 833 цивільних особи. Серед них 564 особи було поранено. Також відомо, що 98 осіб із загального переліку постраждалих були дітьми. 27 з них загинули через вибух на міні.

Згідно із заявою начальника управління екологічної безпеки та протимінної діяльності МОУ, полковника Максима Комісарова, територія України є однією з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами у світі. Він також зазначив, що 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей є небезпечними через наявність на цій території мін та вибухівки.

DW.COM

ОБСЄ закликала негайно розмінувати населені пункти та пункти пропуску на Донбасі. Заява пролунала за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. (02.10.2018)

За даними міжнародної благодійної організації SOS-Kinderdörfer, міни у Східній Україні загрожують життю близько 220 тисяч дітей. (24.01.2018)

З 2016 року в Україні проводяться заходи з розмінування за участі міжнародних організацій: The HALO Trust, Данської групи з розмінування (DDG) і Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD). Загалом ідентифіковано 188 підозрілих та небезпечних ділянок загальною площею близько 1400 гектарів, очищено 378 гектарів території та виявлено майже одну тисячу вибухонебезпечних предметів.

25 січня в Україні набрав чинності закон "Про протимінну діяльність", який дозволив розпочати гуманітарне розмінування на Донбасі. Згідно з документом, уряд має заснувати національний орган з питань протимінної діяльності, який координуватиме діяльність Центру протимінних операцій. Також протимінною діяльністю будуть займатися оператори й уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади.

Розробляти стандарти в цій галузі буде Центр протимінних операцій, а затверджуватиме їх уряд України з урахуванням положень міжнародних стандартів (IMAS) служби ООН з питань протимінної діяльності (UNMAS). Фінансування протимінної діяльності може здійснюватися коштами державного і місцевих бюджетів, установ різних форм власності, а також іноземних установ та міжнародних організацій.

Дивитись відео 03:21

Розмінування Донбасу: як мінне поле перейти (24.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Розмінування Донбасу: як мінне поле перейти (24.10.2018)  

Також за темою

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske

На Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців 02.04.2019

Двоє українських військових загинули на Донбасі 2 квітня, ще двоє поранені, йдеться в зведенні Операції об'єднаних сил.

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske

На Донбасі загинув український військовослужбовець 29.03.2019

Один український військовий загинув на Донбасі 29 березня, ще двоє поранені, йдеться в зведенні Операції об'єднаних сил.

Ukraine OSZE Mitarbeiter Drohne

Мандат СММ ОБСЄ в Україні подовжено ще на рік 30.03.2019

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ працюватимуть в Україні ще рік. Рішення про подовження мандата місії ухвалила Постійна рада ОБСЄ.

Реклама

Докладно

Карикатура Сергія Йолкіна, 2016 рік

Виклик для Зеленського, Порошенка і... Путіна

Внутрішні причини можуть підштовхнути Кремль до відновлення масштабної війни з Україною, вважає Костянтин Еггерт.  

Багато батьків у Німеччині прагнуть навчити дитину ощадливості з дитинства

Гроші в подарунок на повноліття: як це роблять німці (відео)

До повноліття дітей німці, зазвичай, заощаджують для них такий собі стартовий капітал. Як їм це вдається?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  