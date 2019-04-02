269 цивільних загинуло від мін від початку війни на Донбасі

Кількість цивільних, загиблих від підриву на мінах з початку війни на Донбасі, досягла 269 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства оборони України (МОУ) від 3 квітня.

Загалом, від мін на сході України постраждали 833 цивільних особи. Серед них 564 особи було поранено. Також відомо, що 98 осіб із загального переліку постраждалих були дітьми. 27 з них загинули через вибух на міні.

Згідно із заявою начальника управління екологічної безпеки та протимінної діяльності МОУ, полковника Максима Комісарова, територія України є однією з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами у світі. Він також зазначив, що 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей є небезпечними через наявність на цій території мін та вибухівки.

З 2016 року в Україні проводяться заходи з розмінування за участі міжнародних організацій: The HALO Trust, Данської групи з розмінування (DDG) і Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD). Загалом ідентифіковано 188 підозрілих та небезпечних ділянок загальною площею близько 1400 гектарів, очищено 378 гектарів території та виявлено майже одну тисячу вибухонебезпечних предметів.

25 січня в Україні набрав чинності закон "Про протимінну діяльність", який дозволив розпочати гуманітарне розмінування на Донбасі. Згідно з документом, уряд має заснувати національний орган з питань протимінної діяльності, який координуватиме діяльність Центру протимінних операцій. Також протимінною діяльністю будуть займатися оператори й уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади.

Розробляти стандарти в цій галузі буде Центр протимінних операцій, а затверджуватиме їх уряд України з урахуванням положень міжнародних стандартів (IMAS) служби ООН з питань протимінної діяльності (UNMAS). Фінансування протимінної діяльності може здійснюватися коштами державного і місцевих бюджетів, установ різних форм власності, а також іноземних установ та міжнародних організацій.