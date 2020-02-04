25 українців перебувають на круїзному лайнері, на якому виявили коронавірус

На борту круїзного лайнера, який відправили на карантин у Японії через виявлення коронавірусу, перебувають 25 українців. Про це у середу, 5 лютого, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"Національний координатор з міжнародних медико-санітарних правил у Японії повідомив 5 лютого про 25 громадян України, які перебувають на борту вказаного круїзного лайнера", - йдеться у повідомленні центру.

У 237 пасажирів та членів екіпажу відібрали зразки, які зараз досліджують. Вже є результати 31 зразка, 10 з яких виявилися позитивними на коронавірус.

"Центр громадського здоров'я з'ясовує інформацію про наявність громадян України серед вказаних 10-ти підтверджених випадків", - додали у відомстві.

За даними МЗС України, усі українці на борту лайнера є членами екіпажу.

Нагадаємо, напередодні круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого перебувають 2500 туристів та 1000 членів екіпажу, помістили на карантин в порту Йокогами в Японії. Це зробили, бо раніше лікарі виявили коронавірус у 80-річного чоловіка, який кілька днів тому зійшов з борту корабля в Гонконзі.

Згідно з останніми даними, від коронавірусу у Китаї померли 490 людей. Також зросла кількість підтверджених випадків захворювання, вона сягнула 24 324 осіб.