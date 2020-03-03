21 випадок коронавірусу виявили на борту круїзного лайнера у США

Біля узбережжя Каліфорнії поруч із Сан-Франциско близько 3500 пасажирів та членів екіпажу перебувають на круїзному лайнері Grand Princess. Вони не можуть зійти на берег, бо у 21 людини на борту тест на коронавірус показав позитивний результат.

Віце-президент США Майк Пенс у п'ятницю, 6 березня, уточнив, що коронавірус виявили у 19 членів екіпажу та двох пасажирів. "За необхідності, ми встановимо карантин", - цитує його агенція новин dpa. Утім, він не уточнив, де саме буде карантин - на кораблі, чи інфікованих евакуюють до місцевих лікарень. Пенс зазначив, що лайнер пришвартують у некомерційному порту і решту осіб на борту також протестують на вірус.

Цей корабель стоїть на якорі з 4 березня. Один з його колишніх пасажирів - 71-річний чоловік, який у лютому подорожував на борту лайнера Grand Princess із Сан-Франциско до Мексики, нещодавно помер внаслідок коронавірусу. Також коронавірус виявили ще у кількох людей, які були на лайнері в той самий час. Цей круїзний лайнер належить компанії, яка володіє іншим круїзним кораблем Diamond Princess. Він був на якорі два тижні у Японії через спалах коронавірусу на його борту.

США відправляють на карантин готівкові долари з Азії

Тим часом Федеральна резервна система США (ФРС) розпочала карантин готівкових доларів, які повертають з країн Азії до Сполучених Штатів. Після цього готівкові долари зможуть вільно циркулювати у фінансовій системі США, розповіла у п'ятницю, 6 березня речниця відомства агенції новин Reuters.

Вона уточнила, що регіональні банки ФРС, які допомагають управляти грошовою масою, триматимуть долари, одержані з Азії, упродовж семи - десяти днів перед тим, як розподілити їх між фінансовими установами. Як зазначає агенція, відповідне рішення було ухвалене 21 лютого.

Американські долари є найбільш розповсюдженими банкнотами у світі. Всього у світі доларової готівки налічується близько 1,75 трильйона. Багато з них використовують у країнах Азії, де долар може бути стабільнішим за місцеві валюти, зауважує інформагентство.

Всього, за даними на п'ятницю, 6 березня, у США від коронавірусу померли 17 людей. Загалом у світі ним інфікувалися вже більше сотні тисяч людей.

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