21 випадок коронавірусу виявили на борту круїзного лайнера у США

Біля узбережжя Каліфорнії поруч із Сан-Франциско близько 3500 пасажирів та членів екіпажу перебувають на круїзному лайнері Grand Princess. Вони не можуть зійти на берег, бо у 21 людини на борту тест на коронавірус показав позитивний результат.
Віце-президент США Майк Пенс у п'ятницю, 6 березня, уточнив, що коронавірус виявили у 19 членів екіпажу та двох пасажирів. "За необхідності, ми встановимо карантин", - цитує його агенція новин dpa. Утім, він не уточнив, де саме буде карантин - на кораблі, чи інфікованих евакуюють до місцевих лікарень. Пенс зазначив, що лайнер пришвартують у некомерційному порту і решту осіб на борту також протестують на вірус.
Цей корабель стоїть на якорі з 4 березня. Один з його колишніх пасажирів - 71-річний чоловік, який у лютому подорожував на борту лайнера Grand Princess із Сан-Франциско до Мексики, нещодавно помер внаслідок коронавірусу. Також коронавірус виявили ще у кількох людей, які були на лайнері в той самий час. Цей круїзний лайнер належить компанії, яка володіє іншим круїзним кораблем Diamond Princess. Він був на якорі два тижні у Японії через спалах коронавірусу на його борту.
США відправляють на карантин готівкові долари з Азії
Тим часом Федеральна резервна система США (ФРС) розпочала карантин готівкових доларів, які повертають з країн Азії до Сполучених Штатів. Після цього готівкові долари зможуть вільно циркулювати у фінансовій системі США, розповіла у п'ятницю, 6 березня речниця відомства агенції новин Reuters.
Вона уточнила, що регіональні банки ФРС, які допомагають управляти грошовою масою, триматимуть долари, одержані з Азії, упродовж семи - десяти днів перед тим, як розподілити їх між фінансовими установами. Як зазначає агенція, відповідне рішення було ухвалене 21 лютого.
Американські долари є найбільш розповсюдженими банкнотами у світі. Всього у світі доларової готівки налічується близько 1,75 трильйона. Багато з них використовують у країнах Азії, де долар може бути стабільнішим за місцеві валюти, зауважує інформагентство.
Всього, за даними на п'ятницю, 6 березня, у США від коронавірусу померли 17 людей. Загалом у світі ним інфікувалися вже більше сотні тисяч людей.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Книжковий ярмарок у Лейпцигу
Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Паризький будинок мод Chanel
Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Міланський тиждень моди
Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Туристичний ярмарок ITB у Берліні
Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Промисловий ярмарок у Ганновері
Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Лувр в Парижі
У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Гамбурзький балет
Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Місія нездійсненна
Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.
Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук