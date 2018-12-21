 2019-й: над Дональдом Трампом нависла загроза імпічменту? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 27.12.2018

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Світ

2019-й: над Дональдом Трампом нависла загроза імпічменту?

Перед президентськими виборами в США 2016 року експерти не бачили шансів на перемогу для Дональда Трампа. Лише Аллан Ліхтман був іншої думки. Тепер історик прогнозує, що 2019-й може стати роком імпічменту для Трампа.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Навряд чи варто сподіватись, що 2019 року Дональд Трамп поводитиметься інакше, ніж зараз. Не доводиться чекати й на зміну його політики. Однак чи можна очікувати, що Палата представників США, в якій тепер мають більшість демократи, спробує розпочати процедуру імпічменту проти Трампа, спираючись при цьому на результати розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера? "Як на мене, то це швидше можливе, ніж те, що такої процедури не буде", - прогнозує Аллан Ліхтман, політолог з Американського університету у Вашингтоні.

Усі прогнози Ліхтмана щодо результатів президентських виборів у США, які він робив за останні 30 років, справджувалися. Однак справжньою медіа-зіркою історик став після того, як 2016 року передрік перемогу Трампа. Тепер Ліхтман переконаний, що, починаючи від 2019 року, Трампу доведеться боротися за те, аби зберегти за собою президентське крісло. І цілком імовірно, що він програє.

Ліхтман: Звіт Мюллера серйозно загрожує Трампу

Ліхтман: "Звіт Мюллера серйозно загрожує Трампу"

Досі Трамп міг спиратися на підтримку Конгресу США, який перебував під контролем республіканців. Такий розклад сил захищав його від процедури імпічменту. Але після проміжних виборів ситуація кардинально змінилась: тепер у нижній палаті Конгресу США - Палаті представників - демократи мають на 30 місць більше. При цьому для запуску процедури імпічменту достатньо переваги лише в один голос. Ця тема довго була лише теорією, тепер, однак, це може стати реальністю.

Імпічмент стає дедалі реальнішим

3 січня 2019 року Палата представників уперше збереться під новим керівництвом демократів. Тривалий час впливові представники Демократичної партії намагалися стримувати всі вимоги щодо імпічменту, які лунали з боку так званого антитрампівського руху опору. Не знаходили підтримки й заклики деяких депутатів зайняти відносно Трампа більш жорстку позицію. Але тепер ситуація може скластись так, що демократи будуть змушені перейти до конкретних дій. "Якщо Мюллер представить кілька абсолютно однозначних доказів проти Трампа, тоді й пересічні демократи почнуть вимагати його засудження", - прогнозує Ліхтман. На думку історика, звіт Мюллера серйозно загрожує Трампу.

Після успішного імпічменту президентом США стане не демократка Ненсі Пелосі...

Після успішного імпічменту президентом США стане не демократка Ненсі Пелосі...

Ліхтман переконаний, що в Мюллера є чимало інформації, за допомогою якої можна буде довести тісні зв'язки близького оточення Трампа з Росією. Це, як вважає політолог, доведе маніпуляцію під час виборів 2016 року й таким чином продемонструє, що мав місце замах на демократію. "Я не можу собі уявити, щоб Мюллер вкладав стільки сил, аби потім не показати жодного результату. Я думаю, що швидше слід рахуватися з деякими дуже серйозними закидами щодо російської підтримки кампанії Трампа", - каже Ліхтман.

Що роблять республіканці?

Але американський історик переконаний не лише в тому, що проти Трампа буде розпочато процедуру імпічменту. Ліхтман вважає також цілком можливим те, що цього американського президента справді врешті-решт позбавлять посади. При цьому чимало інших експертів гадають, що саме такий розвиток подій усе ще є малоймовірним. Адже для оголошення імпічменту потрібно дві третини голосів у Сенаті США, де - на відміну від Палати представників - більшість мають республіканці. Отже, для того, аби відправити президента у відставку, потрібно, аби за це проголосувала й значна кількість республіканців.

...а нинішній республіканський віце-президент Майк Пенс

...а нинішній республіканський віце-президент Майк Пенс

"Цей сценарій не є таким уже нереалістичним, як здається", - пояснює Ліхтман. І тут, продовжує він, важливу роль відіграє не лише викривальна інформація у звіті Мюллера, але також політика Трампа, яка вже почала завдавати шкоди й самим республіканцям, свідченням чому стали результати проміжних виборів. Аби не зазнати ще більшого провалу на президентських виборах і виборах до Конгресу 2020 року, чимало депутатів-республіканців можуть відвернутися від Трампа.

Майк Пенс, але не Ненсі Пелосі

"Трамп може втратити свою посаду, якщо республіканці боятимуться, що разом з ним підуть на дно, - вважає Ліхтман. - Вони не є лояльними до Трампа. Якщо республіканці боятимуться втратити підтримку з боку виборців і відповідальність за це покладатимуть на президента, то можуть від нього й відвернутися". Впливові республіканці тепер заново оцінюватимуть ситуацію, і їхня підтримка Трампа залежатиме від цього.  

"Республіканці підтримували Річарда Ніксона доти, доки докази проти нього не стали настільки вагомими, що він перетворився для них на тягар, - нагадує політолог. - Я не кажу, що Трамп не виживе, але я вважаю це малоймовірним". Оскільки в цій ситуації не можна забувати про одну річ, наголошує Аллан Ліхтман: "Якщо Трампу доведеться піти, то новим президентом стане не демократка Ненсі Пелосі (лідерка демократів у Палаті представників - Ред.), а Майк Пенс (віце-президент США - Ред.). Тобто особистість, якій чимало республіканців у Конгресі надають однозначну перевагу в порівнянні з Трампом".

  • Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон (picture-alliance/dpa/J. Ernst)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Рекс Тіллерсон

    Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

  • Колишній старший радник Трампа з економічних питань Гері Кон (Getty Images/D. Angerer)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Гері Кон

    До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

  • Хоуп Хікс (Reuters/L. Millis)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Хоуп Хікс

    Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

  • Колишній стратегічний радник Трампа Стівен Беннон (Getty Images/M. Wilson)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Стів Беннон

    Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

  • Ентоні Скарамуччі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Ентоні Скарамуччі

    53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

  • Райнс Прібус

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Райнс Прібус

    Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

  • Шон Спайсер

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Шон Спайсер

    Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

  • Джеймс Комі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Комі

    Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

  • Майкл Флінн

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Майкл Флінн

    Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.

  • Гепрокурор і міністр юстиції США Джефф Сешнс

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джефф Сешнс

    Генпрокурор і міністр юстиції Джефф Сешнс подав у відставку в листопаді 2018 року -наступного дня після того, як республіканці втратили більшість у нижній палаті Конгресу. Це фактично розв'язує руки демократам і дозволяє вимагати поглибленого розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Сешнса вважали гарантом того, що слідство триватиме без втручання з боку Білого дому.

  • Міністр оборони Джеймс Меттіс

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Меттіс

    Чотиризірковий генерал США, колишній командувач НАТО від самого початку роботи з Трампом не приховував розбіжності в поглядах. Меттіс публічно критикував позицію президента щодо ядерної програми Ірану, а також не погоджувався з планами виводу військ США з Афганістану та Сирії. Після наказу Трампа виходити з Сирії Меттіс заявив у відставку, пояснивши причини на двох сторінках.

    Автор: Світлана Кореновська


DW.COM

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