2019-й: над Дональдом Трампом нависла загроза імпічменту?

Навряд чи варто сподіватись, що 2019 року Дональд Трамп поводитиметься інакше, ніж зараз. Не доводиться чекати й на зміну його політики. Однак чи можна очікувати, що Палата представників США, в якій тепер мають більшість демократи, спробує розпочати процедуру імпічменту проти Трампа, спираючись при цьому на результати розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера? "Як на мене, то це швидше можливе, ніж те, що такої процедури не буде", - прогнозує Аллан Ліхтман, політолог з Американського університету у Вашингтоні.

Усі прогнози Ліхтмана щодо результатів президентських виборів у США, які він робив за останні 30 років, справджувалися. Однак справжньою медіа-зіркою історик став після того, як 2016 року передрік перемогу Трампа. Тепер Ліхтман переконаний, що, починаючи від 2019 року, Трампу доведеться боротися за те, аби зберегти за собою президентське крісло. І цілком імовірно, що він програє.

Ліхтман: "Звіт Мюллера серйозно загрожує Трампу"

Досі Трамп міг спиратися на підтримку Конгресу США, який перебував під контролем республіканців. Такий розклад сил захищав його від процедури імпічменту. Але після проміжних виборів ситуація кардинально змінилась: тепер у нижній палаті Конгресу США - Палаті представників - демократи мають на 30 місць більше. При цьому для запуску процедури імпічменту достатньо переваги лише в один голос. Ця тема довго була лише теорією, тепер, однак, це може стати реальністю.

Імпічмент стає дедалі реальнішим

3 січня 2019 року Палата представників уперше збереться під новим керівництвом демократів. Тривалий час впливові представники Демократичної партії намагалися стримувати всі вимоги щодо імпічменту, які лунали з боку так званого антитрампівського руху опору. Не знаходили підтримки й заклики деяких депутатів зайняти відносно Трампа більш жорстку позицію. Але тепер ситуація може скластись так, що демократи будуть змушені перейти до конкретних дій. "Якщо Мюллер представить кілька абсолютно однозначних доказів проти Трампа, тоді й пересічні демократи почнуть вимагати його засудження", - прогнозує Ліхтман. На думку історика, звіт Мюллера серйозно загрожує Трампу.

Після успішного імпічменту президентом США стане не демократка Ненсі Пелосі...

Ліхтман переконаний, що в Мюллера є чимало інформації, за допомогою якої можна буде довести тісні зв'язки близького оточення Трампа з Росією. Це, як вважає політолог, доведе маніпуляцію під час виборів 2016 року й таким чином продемонструє, що мав місце замах на демократію. "Я не можу собі уявити, щоб Мюллер вкладав стільки сил, аби потім не показати жодного результату. Я думаю, що швидше слід рахуватися з деякими дуже серйозними закидами щодо російської підтримки кампанії Трампа", - каже Ліхтман.

Що роблять республіканці?

Але американський історик переконаний не лише в тому, що проти Трампа буде розпочато процедуру імпічменту. Ліхтман вважає також цілком можливим те, що цього американського президента справді врешті-решт позбавлять посади. При цьому чимало інших експертів гадають, що саме такий розвиток подій усе ще є малоймовірним. Адже для оголошення імпічменту потрібно дві третини голосів у Сенаті США, де - на відміну від Палати представників - більшість мають республіканці. Отже, для того, аби відправити президента у відставку, потрібно, аби за це проголосувала й значна кількість республіканців.

...а нинішній республіканський віце-президент Майк Пенс

"Цей сценарій не є таким уже нереалістичним, як здається", - пояснює Ліхтман. І тут, продовжує він, важливу роль відіграє не лише викривальна інформація у звіті Мюллера, але також політика Трампа, яка вже почала завдавати шкоди й самим республіканцям, свідченням чому стали результати проміжних виборів. Аби не зазнати ще більшого провалу на президентських виборах і виборах до Конгресу 2020 року, чимало депутатів-республіканців можуть відвернутися від Трампа.

Майк Пенс, але не Ненсі Пелосі

"Трамп може втратити свою посаду, якщо республіканці боятимуться, що разом з ним підуть на дно, - вважає Ліхтман. - Вони не є лояльними до Трампа. Якщо республіканці боятимуться втратити підтримку з боку виборців і відповідальність за це покладатимуть на президента, то можуть від нього й відвернутися". Впливові республіканці тепер заново оцінюватимуть ситуацію, і їхня підтримка Трампа залежатиме від цього.

"Республіканці підтримували Річарда Ніксона доти, доки докази проти нього не стали настільки вагомими, що він перетворився для них на тягар, - нагадує політолог. - Я не кажу, що Трамп не виживе, але я вважаю це малоймовірним". Оскільки в цій ситуації не можна забувати про одну річ, наголошує Аллан Ліхтман: "Якщо Трампу доведеться піти, то новим президентом стане не демократка Ненсі Пелосі (лідерка демократів у Палаті представників - Ред.), а Майк Пенс (віце-президент США - Ред.). Тобто особистість, якій чимало республіканців у Конгресі надають однозначну перевагу в порівнянні з Трампом".