 17 штатів подали позов проти адміністрації Трампа через дітей мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

17 штатів подали позов проти адміністрації Трампа через дітей мігрантів

У США низка штатів подали до суду позов щодо міграційної політики адміністрації президента країни. Тим часом федеральна суддя наказала возз'єднати розділені на кордоні родини мігрантів протягом 30 днів.

Мігранти на кордоні США та Мексики

Мігранти на кордоні США та Мексики

У Сполучених Штатах Америки 17 штатів та столичний округ Колумбія подали позов щодо міграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа. У поданому у вівторок, 26 червня, документі йдеться про розділення дітей та батьків або інших дорослих у супроводі на кордоні США та Мексики - частину політики "нульової терпимості" Білого дому щодо нелегальної міграції, передає агенція новин dpa.

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Запроваджена указом Дональда Трампа заборона на в'їзд у США для громадян кількох мусульманських країн є правочинною, вирішив Верховний суд Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп наполягає на депортації нелегальних мігрантів з країни без жодних судових рішень. Він вважає імміграційну політику США несправедливою щодо тих, хто довго чекав, аби потрапити до США законно. (24.06.2018)

Діти, які були розлучені зі своїми батьками в рамках політики "нульової толерантності" щодо нелегальних мігрантів, знову возз'єднались зі своїми родинами. (24.06.2018)

На думку позивачів, така практика порушує конституційні права мігрантів на рівність захисту за законом та на належний юридичний процес. Вони також стверджують, що політика Трампа порушує закони США щодо притулку. Від суду вимагають припинити розділення дітей та батьків, а також заборонити депортацію батьків без дітей або ж надавати можливість возз'єднання родин у разі відмови від притулку.

Позов подано попри нещодавній указ Трампа щодо заборони роз'єднувати батьків та дітей. Він ще не набув чинності, позаяк суд ще має винести вердикт щодо того, як влада має ставитися до неповнолітніх затриманих мігрантів без документів. Білий дім ухвалив таке рішення на тлі хвилі обурення щодо того, як у США у клітках утримують неповнолітніх дітей - відповідні фотографії облетіли весь світ та спричинили різку критику у США та за їхніми межами.

Тим часом у Сан-Дієго федеральна суддя Дана Саброу наказала возз'єднати розділені на кордоні родини мігрантів протягом 30 днів. При цьому діти віком до 5 років мають повернутися до батьків упродовж 14 днів. Суддя також видала судову заборону на подальше розз'єднання родин. 

Нагадаємо, що в 2018 році Трамп оголосив політику "нульової терпимості" щодо нелегалів. За останні кілька тижнів влада США розмістила в спеціальних центрах або патронатних сім'ях понад 2300 дітей нелегальних мігрантів.

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