 13 людей загинули внаслідок стрілянини в Каліфорнії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

13 людей загинули внаслідок стрілянини в Каліфорнії

Понад 12 осіб зазнали поранень. Серед загиблих у нічному клубі - правоохоронець та підозрюваний у скоєнні злочину.

На місці події

На місці події у Таузанд-Оакс, США

Внаслідок стрілянини в нічному клубі каліфорнійського міста Таузанд-Оукс неподалік Лос-Анджелеса загинули 13 осіб, у тому числі підозрюваний у скоєнні цього злочину і поліцейський, який першим прибув на місце інциденту.

Про це в четвер, 8 листопада, повідомив представник місцевого шерифа, інформує агенція AP. Повідомляється, що ще понад 12 осіб зазнали поранень, у тому числі важких.

Невідомий чоловік пізно увечері 7 листопада за місцевим часом увійшов до нічного клубу "Borderline Bar and Grill" і почав стріляти у людей, котрі там перебували. У приміщенні відбувалася вечірка студентів коледжу. На ній були присутні кілька сотень людей.

Президент США Дональд Трамп висловив свої співчуття постраждалим внаслідок стрілянини. 

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