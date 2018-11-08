13 людей загинули внаслідок стрілянини в Каліфорнії

Внаслідок стрілянини в нічному клубі каліфорнійського міста Таузанд-Оукс неподалік Лос-Анджелеса загинули 13 осіб, у тому числі підозрюваний у скоєнні цього злочину і поліцейський, який першим прибув на місце інциденту.

Про це в четвер, 8 листопада, повідомив представник місцевого шерифа, інформує агенція AP. Повідомляється, що ще понад 12 осіб зазнали поранень, у тому числі важких.

Невідомий чоловік пізно увечері 7 листопада за місцевим часом увійшов до нічного клубу "Borderline Bar and Grill" і почав стріляти у людей, котрі там перебували. У приміщенні відбувалася вечірка студентів коледжу. На ній були присутні кілька сотень людей.

Президент США Дональд Трамп висловив свої співчуття постраждалим внаслідок стрілянини.