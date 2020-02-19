12 речей, які потрібно знати про 70-й "Берлінале"

1. Нове керівництво, нові ідеї

Цього року "Берлінале" виповнюється 70 років, і найважливіший німецький кінофестиваль стоїть на порозі нового життя. Після 19 років керівництва Дітера Косліка (Dieter Kosslick) у фестивалю розпочалася нова ера під орудою художнього керівника Карло Шатріана та виконавчої директорки Маріетте Ріссенбек. Цьогоріч "Берлінале" покаже себе в оновленому вигляді - з новими локаціями, кінопрограмами та дискусійними платформами.

Потсдамська площа залишається епіцентром фестивалю, в той час як інша площа в центрі Берліна - Александерплац - стане другою локацією. Програма "Берлінале" трохи скоротилася - цього року покажуть не більше 340 нових фільмів. Але поціновувачі кіно все одно матимуть велизезний великий вибір: прем'єри покажуть у 13 фестивальних програмах.

Читайте також: На Берлінале відбудеться прем'єра фільму "Номери" українських режисерів Олега Сенцова та Ахтема Сеїтаблаєва

2. Гонитва на "Золотим ведмедем"

Серцем "Берлінале" залишається конкурсна програма. До неї Карло Шатріан та його команда включили 18 фільмів, які змагаються за "Золотих" та "Срібних ведмедів". Фільми з Німеччини, Західної та Східної Європи, США, Латинської та Центральної Америки, Південно-Східної Азії та Ірану сподіваються повернутися додому з одним із престижних трофеїв.

Цього року в конкурсі візьмуть участь як відомі режисери, так і новачки. Оновлений "Берлінале" не робить акценту на гламурі голлівудської червоної доріжки, а натомість ставку на інновації в кіно.

Карло Шатріан є шанувальником азіатського кіно: у конкурсі бере участь фільм "Дні" тайваньського режисера Цай Мін-Ляна

3. Міжнародне журі

Цьогорічне журі очолює британський актор Джеремі Айронс, який має 40-річну успішну акторську кар'єру, а в 1991 році отримав "Оскар" за роль у трилері "Виворіт долі". Айронс був успішним як у голлівудських блокбастерах, так і в авангардному кіно.

До складу журі також увійдуть французько-аргентинська актриса Береніса Бежо, італійський актор Лука Марінеллі та режисери Кеннет Лонерган зі США, Аннемарі Джасір із Палестини та Клебер Мендонка Фільо з Бразилії, а також німецька продюсерка Беттіна Брокемпер (Bettina Brokemper).

4. За межами змагання

Було б помилкою звести зміст "Берлінале" лише до конкурсної програми, до якої увйшли 18 фільмів. У вже знайомих категоріях, таких як "Форум", "Панорама", "Покоління" та "Ретроспектива", відвідувачі можуть переглянути фільми з усього світу на будь-який смак - від експериментальних фільмів до документального кіно.

Німецька зірка Ларс Айдінґер є у кількох стрічках, представлених на "Берлінале"

5. Нестандартне відкриття

Шатріан ухвалив сміливе рішення не відкривати "Берлінале" цього року фільмом із конкурсної програми. Причиною такого рішення, за його словами, є те, що занадто велика міжнародних увага ЗМІ може нашкодити фільму-відкриттю. Як результат, фестиваль відкриє драматичний фільм "Мій рік Селінджера" копродукції Канади і США з голлівудською зіркою Сігурні Уівер в головній ролі. У стрічці розповідається історія молодої письменниці, яка працює асистенткою успішної літературної агентки (Сугурні Уівер) і отримує завдання відповідати на листи читачів культового письменника Джерома Селінджера.

Читайте також: Заборона фільмів і музики в громадському транспорті. Чи є щось подібне в Німеччині?

6. Німці на "Берлінале"

Традиційно Берлінський міжнародний кінофестиваль стаєм місцем презентації нового німецького кіно, і цей рік не є винятком. Буде показано 46 німецьких фільмів та фільмів спільного виробництва Німеччини з іншими країнами. Однією з найочікуваніших прем'єр є "Берлін Александрплац" - сучасна екранізація однойменного роману 1929 року Альфреда Дебліна (Alfred Döblin). Новий фільм афгансько-німецького режисера Бургана Курбані (Burhan Qurbani) зображує сучасний Берлін та його головного героя Френсіса, біженця, якого спокушає кримінальний світ міста.

Також у конкурсі - новий фільм німецького режисера Крістіана Петцольда (Christian Petzold) "Ундіна", а також швейцарський фільм "Моя маленька сестра", в якому головні ролі виконують німецькі актори Ларс Айдінґер (Lars Eidinger) та Ніна Госс (Nina Hoss). Загалом, у всіх категоріях будуть присутні німецькі фільми, а в програмі "Перспектива Німецьке кіно" основний фокус на молодих талантах.

"Ундіна" Крістіана Петцольда з Паулою Беер в головній ролі - одна з основних картин конкурсу

7. Українське кіно

Єдиним фільмом конкурсної програми, де Україна зазначена серед виробників, є стрічка "Дау. Наташа" Іллі Хржановського. Зйомки фільму про радянського фізика Лева Ландау перетворилися на масштабний проєкт. Його результатом стали 700 годин відеоматеріалу, які лягли в основу 13 фільмів і серіалів. Художній фільм "Дау. Наташа" - копродукція Німеччини, України, Великобританії і РФ.

Крім того, Україна разом з Литвою буде представлена на фестивалі повнометражним документальним дебютом режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна, наче апельсин", який показуватимуть у програмі Generation 14plus. Це фільм про родину, що складається з мами, чотирьох дітей, котів і черепахи, які намагаються продовжувати нормальне життя під обстрілами в одному з міст на Донбасі. Крім того, за два дні до відкриття "Берлінале" в берлінському Театрі імені Максима Горького відбулася світова прем'єра фільму "Номери" українських режисерів Олега Сенцова та Ахтема Сеїтаблаєва. У стрічці йдеться про групу людей, які живуть в умовах тоталітарної системи. У героїв відсутні імена, тільки цифри. Персонаж "нуль" спостерігає за всіма згори. Через деякий час кілька людей починають бунтувати. Її покажуть на "Берлінале" в рамках програми Berlinale Special.

8. Політична спрямованість

"Берлінале" завжди вважався найбільш "політичним" із трьох великих європейських фестивалів (Берлін, Канни, Венеція), і це навряд чи зміниться з новим керівництвом.

До поточної програми фестивалю входить багато фільмів, які присвячені актуальним подіям та історичним темам, наприклад, конкурсний документальний фільм "Опромінення" Ріті Пань про масові вбивства в Камбоджі. Сюди ж належить серіал "Гілларі", який висвітлює кар'єру американської політикині, ексдержсекретарки часів президента Барака Обами Гілларі Клінтон. Новий фільм іранського режисера Мохаммада Расулофа "Немає зла" про структурне пригнічення, який, ймовірно, стане темою для обговорень. Адже й досі незрозуміло, чи дозволять режисеру приїхати на прем'єру.

В документальному фільмі Ванесси Лапи "Шпеер їде в Голлівуд" розповідається про сумнозвісний нациста

9. Зірки, червона доріжка та голлівудський колорит

Попри те, що нове керівництво фестивалю не збирається акцентувати увагу на червоній доріжці та гламурі так, як це робило попереднє, події цього року все ж сповнені зіркової сили. Кілька першокласних зірок представлені в стрічці "Необрані дороги" британки Саллі Портер. Серед них Хав'єр Бардем та Ель Феннінг, а також Сальма Хаєк та Лора Лінні. Американський актор Віллем Дафо також очікужться на фестивалі. Він представлятиме свій новий фільм "Сибір". Також на червоній доріжці очікують Сігурні Уівер.

10. Жіноча сила на "Берлінале"

"Берлінале" надає великого значення прозорості в гендерному розподілі програми", - йдеться у заяві, поширеній організаторами фестивалю. Організатори ретельно підготували список статистичних даних про гендерне різноманіття на фестивалі 2020 року. 137 жінок були "залучені до режисури" 340 фільмів, зазначають організатори "Берлінале".

Німецька режисерка Ульріке Еттінгер буде відзначена нагородою "Камера Берлінале"

11. Майданчик для кінобізнесу

"Берлінал"е - це не лише фестиваль для глядачів, критиків та любителів кіно. Це також бізнес. На Європейському кіноринку понад 500 учасників з 62 країн продають фільми приблизно 1100 покупцям з усього світу.

Також на фестивалі можна отримати інформацію про останню продукцію, вироблену в копродукції з "Берлінале", в той час як Berlinale Talents об'єднує найкращих та найяскравіших молодих кінематографістів з усього світу.

12. Скандал навколо нацистського минулого

Приблизно за три тижні до початку 70-го "Берлінале" фестиваль опинився в центрі дуже неприємного історичного скандалу. Низка німецьких ЗМІ повідомила, що перший директор "Берлінале" Альфред Бауер (Alfred Bauer), був переконаним нацистом. Бауер, який керував "Берлінале" з часу його заснування в 1951 році до 1976 року, завжди применшував значення свого політичного минулого. З 1942 року він був радником в ReichsfilmIntendanz - органі, створеному міністерством пропаганди нацистської Німеччини для контролю над кіноіндустрією. Як наслідок фестиваль скасував приз, названий на честь Бауера. Ця історія все ще може бути темою для обговорень і під час цьогорічного фестивалю.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Фільм-відкриття "Мій рік Селінджера" Відкриватиме "Берлінале" канадсько-ірландський фільм "Мій рік Селінджера" ("My Salinger Year"), знятий за мотивами спогадів Джоанни Ракофф. Це історія молодої письменниці, яка працює асистенткою успішної літературної агентки (Сугурні Уівер) і отримує завдання відповідати на листи читачів культового письменника Джерома Селінджера. Сігурні Уівер має бути присутня на прем'єрі стрічки в Берліні.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Під керівництвом нового дуету Італієць Карло Шатріан став новим художнім директором "Берлінале", а посаду виконавчої директорки посіла нідерландка Маріетте Ріссенбек. Шатріан раніше очолював кінофестиваль у Локарно. Ріссенбек до цього працювала у German Films - німецькій інституції, яка займається промоцією німецького кіно за кордоном. Цей дует прийшов на заміну багаторічному директорові "Берлінале" Дітеру Коссліку.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Новий стиль, нова програма, нові кінотеатри Новий дует директорів привніс нові віянні у найстаріший німецький кінофестиваль. Починаючи зі стилю плакатів і закінчуючи акцентами програми та новими майданчиками для показів у німецькій столиці. Окрім того, кількість нових фільмів, представлених на фестивалі, зменшиться. Раніше їх було в середньому 400, нині ж - "лише" 340.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Берлін як тема в конкурсній програмі Звісно, найбільший інтерес викликає міжнародна конкурсна програма, серед 18 учасників якої визначать переможців, яких нагородять "Золотим" і багатьма "Срібними ведмедями". Одразу у трьох фільмах з цієї програми дія відбувається у німецькій столиці. Наприклад, як зрозуміло вже з назви, у стрічці "Берлін Александерплац" німецько-афганського режисера Бургана Курбані.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Америка поза Голлівудом Раніше голлівудські фільми час від часу потрапляли до конкурсу "Берлінале". Цьогоріч обидві стрічки у конкурсі - це фільми, зняті незалежно від великих кіностудій і без участі голлівудських зірок. Натомість у фільмі британки Саллі Портер "Необрані дороги" представлені кілька першокласних зірок: Хав'єр Бардем та Ель Феннінг (на фото), а також Сальма Хаєк та Лора Лінні.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" "Земля блакитна, наче апельсин" - повнометражний дебют Ірини Цілик Україну й Литву на "Берлінале" представляє повнометражний документальний дебют режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна, наче апельсин". Це фільм про родину, що складається з мами, чотирьох дітей, котів і черепахи, які намагаються продовжувати нормальне життя під обстрілами в одному з міст на Донбасі. Картина вже отримала відзнаку на американському Sundance Film Festival.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" "Дау" - масштабний мистецький проєкт Іллі Хржановського Зйомки фільму Іллі Хржановського "Дау" про радянського фізика Лева Ландау перетворилися на масштабний проєкт. Його результатом стали 700 годин відеоматеріалу, які лягли в основу 13 фільмів і серіалів. Художній фільм "Дау. Наташа" (копродукція Німеччини, України, Великобританії і РФ) увійшов до конкурсу "Берлінале". Тоді як документальну стрічку "Дау. Дегенерація" покажуть у паралельній програмі.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Відповідальний за роздачу "ведмедів": Джеремі Айронс Очолює команду журі британський актор із голлівудським досвідом Джеремі Айронс. Обрати найкращі фільми йому допоможуть п'ять акторів та режисерів, а також продюсерка з Німеччини Беттіна Брокемпер (Bettina Brokemper). Її кельнська продюсерська студія Heimatfilm упродовж останніх років отримала багато міжнародних нагород.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Паралельна конкурсна програма Encounters Новий художній директор "Берлінале" Карло Шатріан запровадив на фестивалі нову паралельну конкурсну програму Encounters, у якій також будуть нагороди. У ній візьмуть участь 15 фільмів, серед яких - дебют португальської режисери Катаріни Васконселос (на фото).

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" 50-річчя Міжнародного форуму молодого кіно За всіма оновленнями не варто забувати про важливий ювілей. 50 років тому в рамках фестивалю був заснований Міжнародний форум молодого кіно, який став платформою для нових кіноформ, експериментів та дебютів. Цьогоріч форум очолила публіцистка й кураторка Крістіна Норд (Christina Nord). На форумі продемонструють 35 фільмів, серед яких - бельгійська стрічка "Вікторія" (на фото).

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" "Панорама": молода, політична, бойова "Панорама" - це інша велика програма "Берлінале", у рамках якої також відбудуться численні світові прем'єри. "Молода, політична, бойова" програма цього року присвячена "міграції, пошуку і знаходженню внутрішньої батьківщини, хижому ставленню до нашої планети", а також "сміливим історіям квір-ідентичності". Так, у фільмі "Futur Drei" (на фото) ідеться про біженців у німецькій провінції.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Програма для юних глядачів Ще одна вже традиційна програма фестивалю розрахована на молодших глядачів та дітей, але і на дорослих також. У цій програмі представлені 59 нових фільмів. Стрічка із Нідерландів "Райські волоцюги" показує трьох хлопців без постійного місця проживання у пошуку безпеки й дому.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Що Гілларі робить на "Берлінале"? Одним із найрезонансніших фільмів фестивалю може стати чотиригодинний документальний серіал. У першу чергу, через "виконавицю головної ролі", яку очікують у Берліні на прем'єрі. Це колишня держсекретарка та кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон. Серіал "Гілларі", присвячений життю й кар'єрі Клінтон, із березня буде доступний на одному зі стрімінгових сервісів.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Кінокласика на "Берлінале" "Берлінале" - це також можливість зазирнути в історію кінематографу. Однією з кульмінацій цьогорічної програми має стати показ реставрованої версії класики німого кіно "Кабінет воскових фігур". Окрім того, на фестивалі продемонструють фільми голлівудського кінорежисера Кінга Відора. Він знімав ще у дозвукову еру, але й пізніше відзначився такими шедеврами як "Соломон і цариця Савська" (на фото).

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Прем'єри серіалів Великий кінофестиваль нині вже не може дозволити собі не включати до програми серіали. На "Берлінале" очікуються прем'єри багатосерійних фільмів із Австралії, Данії, Німеччини, Франції, Канади, Австрії, США та Великобританії. Представлять на фестивалі й нові формати. Так, загальна тривалість шести епізодів данського серіалу "Секс" (на фото) - лише 77 хвилин.

Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале" Нагороди для двох визначних жінок у кіноіндустрії Володарів "Золотого ведмедя" визначать 29 лютого. Однак уже зараз відомо, що дві відзнаки фестивалю дістануться визначним представницям кінематографа. "Камеру Берлінале" отримає німецька режисерка Ульріке Еттінґер (Ulrike Oettinger), а "Почесного золотого ведмедя" - британська акторка Хеллен Міррен (на фото), відома за фільмами "Кухар, злодій, його дружина та її коханець", а також "Королева". Автор: Йохен Кюртен, Інна Завгородня

