12 речей, які потрібно знати про 70-й "Берлінале"

Ювілейний 70-й "Берлінале" з новим керівництвом, новими форматами і локаціями розпочинається 20 лютого. DW зібрала основні деталі, які необхідно знати про цьогорічний найбільший німецький кінофестиваль.
1. Нове керівництво, нові ідеї
Цього року "Берлінале" виповнюється 70 років, і найважливіший німецький кінофестиваль стоїть на порозі нового життя. Після 19 років керівництва Дітера Косліка (Dieter Kosslick) у фестивалю розпочалася нова ера під орудою художнього керівника Карло Шатріана та виконавчої директорки Маріетте Ріссенбек. Цьогоріч "Берлінале" покаже себе в оновленому вигляді - з новими локаціями, кінопрограмами та дискусійними платформами.
Потсдамська площа залишається епіцентром фестивалю, в той час як інша площа в центрі Берліна - Александерплац - стане другою локацією. Програма "Берлінале" трохи скоротилася - цього року покажуть не більше 340 нових фільмів. Але поціновувачі кіно все одно матимуть велизезний великий вибір: прем'єри покажуть у 13 фестивальних програмах.
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2. Гонитва на "Золотим ведмедем"
Серцем "Берлінале" залишається конкурсна програма. До неї Карло Шатріан та його команда включили 18 фільмів, які змагаються за "Золотих" та "Срібних ведмедів". Фільми з Німеччини, Західної та Східної Європи, США, Латинської та Центральної Америки, Південно-Східної Азії та Ірану сподіваються повернутися додому з одним із престижних трофеїв.
Цього року в конкурсі візьмуть участь як відомі режисери, так і новачки. Оновлений "Берлінале" не робить акценту на гламурі голлівудської червоної доріжки, а натомість ставку на інновації в кіно.
Карло Шатріан є шанувальником азіатського кіно: у конкурсі бере участь фільм "Дні" тайваньського режисера Цай Мін-Ляна
3. Міжнародне журі
Цьогорічне журі очолює британський актор Джеремі Айронс, який має 40-річну успішну акторську кар'єру, а в 1991 році отримав "Оскар" за роль у трилері "Виворіт долі". Айронс був успішним як у голлівудських блокбастерах, так і в авангардному кіно.
До складу журі також увійдуть французько-аргентинська актриса Береніса Бежо, італійський актор Лука Марінеллі та режисери Кеннет Лонерган зі США, Аннемарі Джасір із Палестини та Клебер Мендонка Фільо з Бразилії, а також німецька продюсерка Беттіна Брокемпер (Bettina Brokemper).
4. За межами змагання
Було б помилкою звести зміст "Берлінале" лише до конкурсної програми, до якої увйшли 18 фільмів. У вже знайомих категоріях, таких як "Форум", "Панорама", "Покоління" та "Ретроспектива", відвідувачі можуть переглянути фільми з усього світу на будь-який смак - від експериментальних фільмів до документального кіно.
5. Нестандартне відкриття
Шатріан ухвалив сміливе рішення не відкривати "Берлінале" цього року фільмом із конкурсної програми. Причиною такого рішення, за його словами, є те, що занадто велика міжнародних увага ЗМІ може нашкодити фільму-відкриттю. Як результат, фестиваль відкриє драматичний фільм "Мій рік Селінджера" копродукції Канади і США з голлівудською зіркою Сігурні Уівер в головній ролі. У стрічці розповідається історія молодої письменниці, яка працює асистенткою успішної літературної агентки (Сугурні Уівер) і отримує завдання відповідати на листи читачів культового письменника Джерома Селінджера.
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6. Німці на "Берлінале"
Традиційно Берлінський міжнародний кінофестиваль стаєм місцем презентації нового німецького кіно, і цей рік не є винятком. Буде показано 46 німецьких фільмів та фільмів спільного виробництва Німеччини з іншими країнами. Однією з найочікуваніших прем'єр є "Берлін Александрплац" - сучасна екранізація однойменного роману 1929 року Альфреда Дебліна (Alfred Döblin). Новий фільм афгансько-німецького режисера Бургана Курбані (Burhan Qurbani) зображує сучасний Берлін та його головного героя Френсіса, біженця, якого спокушає кримінальний світ міста.
Також у конкурсі - новий фільм німецького режисера Крістіана Петцольда (Christian Petzold) "Ундіна", а також швейцарський фільм "Моя маленька сестра", в якому головні ролі виконують німецькі актори Ларс Айдінґер (Lars Eidinger) та Ніна Госс (Nina Hoss). Загалом, у всіх категоріях будуть присутні німецькі фільми, а в програмі "Перспектива Німецьке кіно" основний фокус на молодих талантах.
7. Українське кіно
Єдиним фільмом конкурсної програми, де Україна зазначена серед виробників, є стрічка "Дау. Наташа" Іллі Хржановського. Зйомки фільму про радянського фізика Лева Ландау перетворилися на масштабний проєкт. Його результатом стали 700 годин відеоматеріалу, які лягли в основу 13 фільмів і серіалів. Художній фільм "Дау. Наташа" - копродукція Німеччини, України, Великобританії і РФ.
Крім того, Україна разом з Литвою буде представлена на фестивалі повнометражним документальним дебютом режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна, наче апельсин", який показуватимуть у програмі Generation 14plus. Це фільм про родину, що складається з мами, чотирьох дітей, котів і черепахи, які намагаються продовжувати нормальне життя під обстрілами в одному з міст на Донбасі. Крім того, за два дні до відкриття "Берлінале" в берлінському Театрі імені Максима Горького відбулася світова прем'єра фільму "Номери" українських режисерів Олега Сенцова та Ахтема Сеїтаблаєва. У стрічці йдеться про групу людей, які живуть в умовах тоталітарної системи. У героїв відсутні імена, тільки цифри. Персонаж "нуль" спостерігає за всіма згори. Через деякий час кілька людей починають бунтувати. Її покажуть на "Берлінале" в рамках програми Berlinale Special.
8. Політична спрямованість
"Берлінале" завжди вважався найбільш "політичним" із трьох великих європейських фестивалів (Берлін, Канни, Венеція), і це навряд чи зміниться з новим керівництвом.
До поточної програми фестивалю входить багато фільмів, які присвячені актуальним подіям та історичним темам, наприклад, конкурсний документальний фільм "Опромінення" Ріті Пань про масові вбивства в Камбоджі. Сюди ж належить серіал "Гілларі", який висвітлює кар'єру американської політикині, ексдержсекретарки часів президента Барака Обами Гілларі Клінтон. Новий фільм іранського режисера Мохаммада Расулофа "Немає зла" про структурне пригнічення, який, ймовірно, стане темою для обговорень. Адже й досі незрозуміло, чи дозволять режисеру приїхати на прем'єру.
В документальному фільмі Ванесси Лапи "Шпеер їде в Голлівуд" розповідається про сумнозвісний нациста
9. Зірки, червона доріжка та голлівудський колорит
Попри те, що нове керівництво фестивалю не збирається акцентувати увагу на червоній доріжці та гламурі так, як це робило попереднє, події цього року все ж сповнені зіркової сили. Кілька першокласних зірок представлені в стрічці "Необрані дороги" британки Саллі Портер. Серед них Хав'єр Бардем та Ель Феннінг, а також Сальма Хаєк та Лора Лінні. Американський актор Віллем Дафо також очікужться на фестивалі. Він представлятиме свій новий фільм "Сибір". Також на червоній доріжці очікують Сігурні Уівер.
10. Жіноча сила на "Берлінале"
"Берлінале" надає великого значення прозорості в гендерному розподілі програми", - йдеться у заяві, поширеній організаторами фестивалю. Організатори ретельно підготували список статистичних даних про гендерне різноманіття на фестивалі 2020 року. 137 жінок були "залучені до режисури" 340 фільмів, зазначають організатори "Берлінале".
11. Майданчик для кінобізнесу
"Берлінал"е - це не лише фестиваль для глядачів, критиків та любителів кіно. Це також бізнес. На Європейському кіноринку понад 500 учасників з 62 країн продають фільми приблизно 1100 покупцям з усього світу.
Також на фестивалі можна отримати інформацію про останню продукцію, вироблену в копродукції з "Берлінале", в той час як Berlinale Talents об'єднує найкращих та найяскравіших молодих кінематографістів з усього світу.
12. Скандал навколо нацистського минулого
Приблизно за три тижні до початку 70-го "Берлінале" фестиваль опинився в центрі дуже неприємного історичного скандалу. Низка німецьких ЗМІ повідомила, що перший директор "Берлінале" Альфред Бауер (Alfred Bauer), був переконаним нацистом. Бауер, який керував "Берлінале" з часу його заснування в 1951 році до 1976 року, завжди применшував значення свого політичного минулого. З 1942 року він був радником в ReichsfilmIntendanz - органі, створеному міністерством пропаганди нацистської Німеччини для контролю над кіноіндустрією. Як наслідок фестиваль скасував приз, названий на честь Бауера. Ця історія все ще може бути темою для обговорень і під час цьогорічного фестивалю.
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