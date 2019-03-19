"1+1" назвав намір Порошенка подати на нього в суд тиском на ЗМІ

Телеканал "1+1" вважає намір президента України Петра Порошенка подати на нього в суд тиском на ЗМІ. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті телеканалу ввечері у понеділок, 25 березня. "На думку медіагрупи, така реакція кандидата в президенти в розпал виборчої кампанії ще раз свідчить про слабку і необгрунтовану позицію чинної влади. Поширення таких заяв, які не мають конкретики і фактажу, з безпідставними звинуваченнями на адресу "1+1", свідчить про тиск на незалежні засоби масової інформації та свободу слова і неприпустимі з боку чинного президента", - йдеться в повідомленні.

Група телеканалу заявила про намір відстоювати свою правоту в суді, й стверджують, що наведені журналістами факти підкріплені доказовою базою і свідченнями, а коментар щодо можливої торгівлі з Росією заводу "Кузня на Рибальському" від адміністрації президента не було отримано. Також в заяві сказано, що телеканал має намір продовжити "висвітлювати і доносити всю важливу і достовірну інформацію".

Раніше голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Артур Герасимов заявив, що Порошенко має намір подати в суд на "1+1" за завдання шкоди честі та гідності. "Петро Порошенко вирішив подати в суд на канал "1+1" за систематичну брехню в особливо великих розмірах, за поширення гігантських масштабів дезінформації, що завдає шкоди честі та гідності кандидата в президенти і президента", - йдеться у заяві Герасимова. Передвиборний штаб Порошенка також закликав з обережністю ставитися до матеріалів, підготовлених "1+1". Також Герасимов звинуватив телеканал в порушенні норм журналістики, поширенні неправдивої інформації та повторенні неправдивої інформації, що озвучується російськими ЗМІ.

Окрім того, Герасимов звинувачує власника телеканалу Ігоря Коломойського у спробі не допустити перемоги Порошенка на виборах. "Очевидно, що пан Коломойський керується почуттям помсти до держави. Як відомо, уряд, щоб врятувати гроші мільйонів і мільйонів вкладників, які могли щезнути через неефективний і сумнівний менеджмент приватних власників "Приватбанку", мусив націоналізувати цю установу. Саме це стало головною причиною інформаційної війни Ігоря Коломойського (екс-власника "Приватбанку" - Ред.) проти влади", - заявив Герасимов.

