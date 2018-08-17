100 днів голодування: що потрібно знати про трагедію Олега Сенцова

У вівторок, 21 серпня, минає 100-й день голодування Олега Сенцова в російській колонії. Попри критичне погіршення стану здоров'я, він не відмовляється від своїх вимог, оголошених 14 травня 2018 року - звільнення українських політв'язнів, утримуваних Росією. DW нагадує про найважливіші факти з біографії Сенцова, його переслідування та засудження Росією, розпочате голодування та заклики звільнити режисера, які лунають з боку світової спільноти.

Чим займався Олег Сенцов до арешту

42-річний режисер Олег Сенцов родом із Сімферополя. Він зняв у 2011 році фільм "Гамер", який привернув до себе увагу і отримав кілька премій на міжнародних кінофестивалях. У картині за участю непрофесійних акторів розповідається історія професійного кіберспортсмена, звідси і її назва (у перекладі з англійської gamer - "гравець"). Успіх першого фільму допоміг привернути увагу до його нового проекту, фільму "Носоріг" про дітей 90-х років.

Але незабаром почалися протести на Майдані, які змусили Сенцова відкласти роботу над картиною. Він був одним з активістів "Автомайдану", а після того, як українські військові частини в Криму в лютому 2014 року були заблоковані російськими військовими, він допомагав українським військовослужбовцям - привозив їм їжу.

У яких злочинах звинуватили Сенцова?

Співробітники ФСБ РФ в травні 2014 за підозрою в тероризмі затримали Олега Сенцова разом з трьома іншими особами. За версією ФСБ, основною метою всіх чотирьох було вчинення диверсійно-терористичних актів в Сімферополі, Севастополі та Ялті. Сенцов, як стверджувало слідство, очолював диверсійну групу з семи осіб (ще четверо досі перебувають у розшуку), близьку до націоналістичного українського руху "Правий сектор".

Конкретно йшлося про два нічних підпали - дверей офісу "Єдиної Росії" і громадської організації "Російська громада Криму". Крім того, Сенцова звинуватили в підготовці і координації запланованих вибухів пам'ятника Леніну і меморіалу "Вічний вогонь".

У цій справі раніше також були затримані кримчани Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній. До моменту початку слідства у справі Сенцова і активіста Олександра Кольченка, заарештованого 16 травня, Афанасьєв і Чирній погодилися співпрацювати зі слідством, постали перед судом і вже отримали по сім років в'язниці.

На чому будувалось обвинувачення

Докази провини Олега Сенцова будуються на свідченнях проти режисера, які дали раніше засуджені Чирній і Афанасьєв. Останні були спіймані на місці злочину під час підпалу дверей. До арешту Сенцов був знайомий тільки з Афанасьєвим. Пізніше Афанасьєв відмовився від своїх свідчень.

Під час підпалів не було завдано великої матеріальної шкоди. Попри це, Чирній і Афанасьєв, які визнали свою провину, отримали по сім років колонії суворого режиму. При цьому вони уклали угоду зі слідством, а суди над ними пройшли в особливому порядку.

Вирок: 20 років колонії суворого режиму

25 серпня 2015 Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Кольченко отримав десять років в'язниці. Верховний суд РФ обидва вироки залишив в силі. На початку 2016 року Сенцова етапували до Якутії, а звідти - в колонію Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Українські політв'язні в Росії Павло Гриб 20-річний Павло Гриб зник у серпні 2017 року у білоруському Гомелі, куди він попрямував на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах. Згодом стало відомо, що хлопець опинився у слідчому ізоляторі Краснодара у РФ. Його звинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокатеса заявила, що Павла викрали співробітники ФСБ.

Українські політв'язні в Росії Олег Сенцов Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Вину не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримують в РФ.

Українські політв'язні в Росії Олександр Кольченко 27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Челябінській області.

Українські політв'язні в Росії Олексій Чирній Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років позбавлення волі. За даними адвокатів, з липня 2017 року відбуває покарання у колонії у Ростовській області.

Українські політв'язні в Росії Сергій Литвинов 34-річного жителя Луганської області, учасника АТО Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували і суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії за розбій. Відбуває покарання у колонії суворого режиму під Магаданом.

Українські політв'язні в Росії Микола Карпюк 53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014-го за невідомих обставин. Його звинуватили в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявляв, що до нього застосовували тортури. У травні 2016-го засуджений до 22,5 року ув'язнення, відбуває покарання у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

Українські політв'язні в Росії Станіслав Клих Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні та вбивство російських військових. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений у 2016-му до 20 років суворого режиму. З колонії його час від часу переводять до тюремної психлікарні.

Українські політв'язні в Росії Володимир Балух 4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням у с. Серебрянка українського прапора та таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Звинуватили його у начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. У липні 2018-го засуджений також за дезорганізацію роботи ізолятора загалом до 5 років колонії.

Українські політв'язні в Росії Роман Сущенко Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. 4 червня 2018 року Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство. Процес проходив у закритому режимі. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

Українські політв'язні в Росії Олександр Костенко Після анексії Криму колишнього українського міліціонера з Сімферополя Олександра Костенка звинуватили у спричиненні шкоди "беркутівцю" під час масових протестів у Києві у лютому 2014 року. Контрольований Росією суд у Сімферополі засудив його до понад 4 років позбавлення волі, після апеляцій строк знижений до 3 років 11 місяців. Відбуває покарання у колонії Кірово-Чепецька.

Українські політв'язні в Росії Геннадій Афанасьєв Затриманий у Сімферополі в травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

Українські політв'язні в Росії Юрій Солошенко 75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

Українські політв'язні в Росії Надія Савченко У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

Українські політв'язні в Росії Ільмі Умеров У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

Українські політв'язні в Росії Ахтем Чийгоз 11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва. Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик



Вирок Сенцову викликав великий резонанс, у тому числі через запитання щодо пропорційності винесеного судом покарання. Підсудні заявляли про те, що піддавалися тортурам, проте суд ці заяви проігнорував. Сам Сенцов провини не визнав, заявивши, що його катували, вимагаючи дати свідчення на лідерів "Майдану".

"Майдан - це головний вчинок, який я зробив у своєму житті. Але це не означає, що я радикал, спалював "Беркут" або пив чиюсь кров. Ми прогнали нашого президента-злочинця. Коли ваша країна окупувала Крим, я повернувся туди і займався тією ж волонтерською роботою, що і на Майдані. Я спілкувався з сотнями людей. Ми думали, що робити далі, але ніколи я не закликав до жодних дій, які могли б призвести до жертв, не створював терористичних організацій, і тим більше не мав відношення до "Правого сектора", - заявив Сенцов на суді.

Чому Сенцов почав голодування?

14 травня Олег Сенцов, який відбуває покарання в Лабитнангі на Ямалі, оголосив про те, що починає безстрокове голодування. Його головна вимога, за його висловом, - звільнити з російських в'язниць всіх українських політв'язнів.

МЗС України вважає такими 64 особи. Незважаючи на те, що голодування є прямою загрозою життю і призвело до критичного погіршення стану його здоров'я, адвокат Сенцова Дмитро Дінзе в інтерв'ю "Афіша Daily" заявив: "Його мета - не накласти на себе руки або померти в катівнях, а перемогти. Тобто він хоче, щоб його умови почали виконуватися".

Хто просив владу Росії звільнити режисера

Арешт режисера, звинувачення на його адресу і судовий процес викликали широкий резонанс у світі, зокрема в кінематографічному середовищі. Із закликами забезпечити безпеку обвинувачених і звільнити їх до російської влади зверталися в різний час кінорежисери Педро Альмодовар, Вім Вендерс (Wim Wenders), Кшиштоф Зануссі, Кен Лоуч, Акі Каурісмякі, Фолькер Шлендорфф (Volker Schlöndorff) і Анджей Вайда. Неодноразово закликала звільнити Сенцова Європейська кіноакадемія.

Листи на захист Сенцова і з закликами про його звільнення на ім'я російського президента відправляли письменники Салман Рушді, Ієн Мак'юен, Джонатан Франзен і Герта Мюллер (Herta Müller). У кампанії на підтримку Сенцова брав участь також відомий голлівудський актор Джонні Депп. Крім того, за українського режисера заступались багато російських діячів мистецтва, в тому числі режисери Олександр Сокуров, Микита Михалков, Олексій Герман-молодший і Андрій Звягінцев, музикант Борис Гребенщиков та інші.

Як Росія не відпускала Сенцова в Україну

На адресу влади Росії неодноразово лунали заклики помилувати українського режисера. "Скажіть, будь ласка, що нам робити, якщо кінорежисер, а це доведено в суді, готувався до скоєння терористичних актів? Його відпустити тільки за те, що він режисер?" - так відповів на пряме запитання про долю Сенцова президент Росії Володимир Путін. Сам Сенцов просити про помилування не захотів.

Хоча Олег Сенцов має тільки український паспорт, переслідувався він як громадянин Росії. Тож 7 жовтня 2016 року міністерство юстиції Росії відмовило у видачі Сенцова Україні, стверджуючи, що відповідно до закону про так зване приєднання Криму до Росії Сенцов став громадянином РФ. Повторна відмова на прохання про видачу Сенцова і Кольченка була в лютому 2017 року.