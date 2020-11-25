Італія та Іспанія обмежують внутрішні подорожі на різдвяні свята

Уряди Італії та Іспанії анонсували обмеження на внутрішні пересування між містами на період з різдвяних свят і Нового року.

В Італії обмеження на поїздки триватимуть з 21 грудня і до 6 січня. Відповідне рішення ухвалив уряд країни у ніч на четвер, 3 грудня, повідомляє інформаційне агентство dpa. Жителям країни заборонять поїздки між регіонами Італії. Зокрема, людям не можа буде їхати навіть до власних будинків на узбережжі чи в горах, а також відвідувати родичів, які живуть в інших містах. Винятки будуть лише для поїздок на роботу, через стан здоров'я та у разі надзвичайних ситуацій. Водночас повертатися до свого основного місця проживання буде можна.

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При цьому обмеження стануть ще жорсткішими 25 і 26 грудня та 1 січня 2021 року. В ці дні жителі Італії повинні будуть залишатися у своїх містах та громадах. Тоді також діятимуть винятки для роботи чи надзвичайних ситуацій.

Таким чином Рим хоче запобігти зростанню кількості інфікувань з огляду на побоюванння появи "третьої хвилі" коронавірусу у січні-лютому наступного року, пише інформагентство dpa. З початку епідемії в Італії загалом підтвердили понад 1,6 мільйона заражень коронавірусом, з них більше 57 тисяч жертв.

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В Іспанії також обмежують пересування на період зимових свят

Напередодні увечері уряд Іспанії також ухвалив рішення про жорсткіші обмеження на пересування в країні на період з 23 грудня по 6 січня. В цей час людям дозволять залишати свій регіон та перетинати регіональні межі лише для зустрічей з близькими членами родини та друзями. Також будуть винятки для поїздок на роботу та до лікаря. Максимальну кількість учасників 24, 25 та 31 грудня та 1 січня збільшать від шести до десяти людей включно з дітьми.

Крім того, на Святвечір та на Новий рік перенесуть початок дії комендантської години на 1:30 ночі. Наразі вона діє практично по всій країні з 23:00 до 6:00 години, при цьому керівники регіонів можуть змінювати її часовий період.

Загалом в Іспанії нараховується більше 1,6 мільйона заражень коронавірусом, з яких більше 45,7 тисяч - це смертельні випадки. Останніми тижнями ситуація з коронавірусом в країні покращується. Із середини листопада кількість заражень на 100 тисяч жителів протягом семи днів зменшилася з більш ніж 200 до 102.

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