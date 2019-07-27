 Італія таки дозволила понад сотні мігрантів зійти на берег | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2019

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Новини

Італія таки дозволила понад сотні мігрантів зійти на берег

Італійська влада дозволила зійти на берег понад сотні врятованих мігрантів після того, як п'ять країн-членів ЄС погодилися прийняти їх у себе.

Судно Bruno Gregoretti, на якому ще з минулого тижня перебували врятовані мігранти

Судно Bruno Gregoretti, на якому ще з минулого тижня перебували врятовані мігранти

Влада Італії таки дозволила понад сотні врятованих мігрантів зійти на берег з судна італійської берегової охорони, на якому вони перебували з минулого тижня. Це стало можливим після того, як п'ять європейських країн та церковні організації погодилися прийняти врятованих, повідомив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні у соціальній мережі Twitter у середу, 31 липня.

За словами Сальвіні, Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург та Ірландія, а також організації Католицької церкви Італії погодилися прийняти мігрантів з судна Bruno Gregoretti. Глава МВС Італії повідомив про 116 людей, яким дозволено зійти на берег, берегова охорона каже про 115, зазначає агентство новин epd.

Минулого тижня судно Bruno Gregoretti підбрало в Середземному морі понад 130 мігрантів. Попри те, що воно є кораблем італійської берегової охорони, Сальвіні спершу заборонив йому заходити в італійські порти. Корабель дозволили залишити лише вагітній жінці разом зі своїм чоловіком та двома дітьми. За кілька днів Сальвіні все ж дозволив кораблю пришвартуватися у порту Аугуста на Сицилії, але заборонив мігрантам сходити на берег. Виняток зробили лише ще для кількох хворих, решта залишалася на борту Bruno Gregoretti, очікуючи рішення про розподіл та дозволу зійти на берег.

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Човен Alex з врятованими мігрантами на борту проігнорував заборону мінстра МВС Маттео Сальвіні і увійшов у порт Лампедуза. Сальвіні вже запевнив, що не дозволить мігрантам зійти на берег. (06.07.2019)

Сальвіні не хоче пускати німецьке судно з врятованими мігрантами

Тим часом Маттео Сальвіні 31 липня заборонив німецькому рятувальному судну Alan Kurdi заходити в територіальні води Італії. Про це він також повідомив у соцмережі Twitter. Він вказав на те, що судно належить німецькій неурядовій організації, а тому там знають, куди мони можуть плисти, але в жодному разі не до берегів Італії.

В організації Sea-Eye, якій належить судно Alan Kurdi, заявилили, що врятували 40 людей із човна біля Лівії. Серед врятованих - немовля, двоє дітей та двоє вагітних. Організація відправила кілька запитів на прийом судна в різні країни, однак поки не отримала відповіді. Капітан корабля зв'язався з МЗС Німеччини, аби домогтися якнайшвидшого розподілу врятованих між державами ЄС та отримати дозвіл на захід в італійський порт.

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