Італія не хоче приймати мігрантів з кораблів місії ЄС "Софія" - ЗМІ

Уряд Італії планує відмовитися приймати врятованих у Середземному морі мігрантів, яких доставляють кораблі рятувальної місії ЄС "Софія". Про це міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо-Міланезі повідомив верховній представниці Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріці Могеріні, пише в п'ятницю, 20 липня, німецька газета Die Welt. Видання посилається на відповідний лист міністра, надісланий цього тижня.

У документі зокрема наголошується, що той стан, у якому перебуває нині Італія, не дозволяє "давати згоду" на операції місії та орієнтуватися на її цілі. Також італійський урядовець зазначив, що завдання місії "Софія" спираються загалом на засади місії Європейської прикордонної служби Frontex під назвою "Тритон". За словами Енцо Моаверо-Міланезі, у рамках цієї вже завершеної місії, врятовані біженці доставлялися виключно до італійських портів, а після цього не розподілялися між країнами-членами ЄС, передає агентство epd.

Раніше міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявляв, що влада Італії заборонить заходити в італійські порти суднам міжнародних місій порятунку біженців, що проводять операції в акваторії Середземного моря. Уряд Італії раніше вже забороняв приватним рятувальним судам заходити з біженцями на борту в італійські порти.