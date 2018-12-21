Італія закрила порти для біженців, врятованих у Середземному морі

Італія не пустить на свою територію 300біженців, яких урятувала в Середземному морі іспанська гуманітарна організація Pro Activa Open Arms. Про це заявив міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні в суботу, 22 грудня.

"Моя відповідь чітка: порти Італії закриті. Для торговців людьми та їхніх помічників усе скінчилося", - написав Сальвіні на Twitter.

У п'ятницю в організації Pro Activa Open Arms повідомили, що врятували понад 300 нелегальних мігрантів у Середземному морі. За їхніми даними, серед цих людей є вагітні жінки, а також породілля з немовлям. Жінку разом із дитиною доправили гелікоптером на Мальту.

У суботу Pro Activa Open Arms заявила, що жоден із портів регіону не хоче приймати біженців, а Мальта відмовилася надати кораблю з порятованими харчі.

За даними ООН, від початку 2018 року в Середземному морі загинули понад 1300 людей, які намагалися втекти з Лівії до Італії або Мальти на човнах.