 Італія закрила порти для біженців, врятованих у Середземному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Італія закрила порти для біженців, врятованих у Середземному морі

Іспанська гуманітарна організація стверджує, що врятувала в Середземному морі понад 300 біженців. Глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що порти Італії для "торговців людьми та їхніх помічників" закриті.

Біженці, Середземне море, мігранти з Лівії

Порятунок біженців у Середземному морі (фото з архіву)

Італія не пустить на свою територію 300біженців, яких урятувала в Середземному морі іспанська гуманітарна організація Pro Activa Open Arms. Про це заявив міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні в суботу, 22 грудня.

"Моя відповідь чітка: порти Італії закриті. Для торговців людьми та їхніх помічників усе скінчилося", - написав Сальвіні на Twitter.

У п'ятницю в організації Pro Activa Open Arms повідомили, що врятували понад 300 нелегальних мігрантів у Середземному морі. За їхніми даними, серед цих людей є вагітні жінки, а також породілля з немовлям. Жінку разом із дитиною доправили гелікоптером на Мальту.

У суботу Pro Activa Open Arms заявила, що жоден із портів регіону не хоче приймати біженців, а Мальта відмовилася надати кораблю з порятованими харчі. 

За даними ООН, від початку 2018 року в Середземному морі загинули понад 1300 людей, які намагалися втекти з Лівії до Італії або Мальти на човнах.

DW.COM

Генасамблея ООН ухвалила міграційний пакт

Міграційний пакт ООН не є юридично зобов'язувальним актом і не порушує суверенітет держав, наголосила президентка Генасамблеї ООН. Документ схвалили 152 країни, п'ять виступили проти. (20.12.2018)  

У Німеччині скорочується кількість новоприбулих прохачів притулку

Німецький уряд розраховує на кінець 2018 року отримати 166 тисяч прохань про надання притулку, що на понад 30 тисяч заяв менше, ніж минулого року. (16.12.2018)  

ЄC продовжить місію з порятунку біженців у Середземному морі

Євроcоюз продовжить роботу місії "Софія" з порятунку біженців у Середземному морі поки що лише на три місяці. Продовжити місію відразу на рік, як у минулому, не вдалося через опір Італії. (18.12.2018)  

Судно Aquarius припиняє рятувати біженців у Середземному морі

Гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" оголосила про припинення рятувальних операцій судна Aquarius в Середземному морі й закидає Італії протидію його місіям. (07.12.2018)  

Також за темою

Frankreich 2016 Rettungsboot Aquarius im Hafen von Marseille

Судно Aquarius припиняє рятувати біженців у Середземному морі 07.12.2018

Гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" оголосила про припинення рятувальних операцій судна Aquarius в Середземному морі й закидає Італії протидію його місіям.

Mittelmeer - Deutsches Rettungsschiff Lifeline - Hunderte Flüchtlinge sitzen auf dem Mittelmeer fest

Іспанія відмовляється приймати судно Lifeline з понад 200 мігрантами 25.06.2018

В іспанському уряд заявили, що країна не може перетворюватися на рятувальну організацію на морі для всієї Європи.

Spanien Malaga 55 gerettete Migranten

Іспанія врятувала понад 560 мігрантів у Середземному морі 23.06.2018

Морська рятувальна служба Іспанії зберегла життя 569 мігрантам, які на човнах намагалися дістатись європейських берегів через Середземне море.

Реклама

Докладно

Колишня будівля КДБ у Ризі

Латвія розкриває архіви КДБ

Що приховують таємні архіви, які в Латвії назвали "мішками КДБ"? 

Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії закриття шахти

У Німеччині закрили останню кам'яновугільну шахту

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав це "завершенням епохи". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  