Італія дозволила мігрантам з німецького судна Eleonore зійти на берег

Німецьке рятувальне судно Eleonore із понад сотнею мігрантів на борту у понеділок, 2 вересня, пришвартувалося в сицилійському порту у місті Поццалло попри заборону міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

Після восьми днів у морі капітан судна Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) оголосив надзвичайний стан внаслідок погіршення погодних умов і взяв курс на Поццалло. "Після восьми днів очікування безпечного притулку, після незліченних спроб переконати країни подбати про 104 людей, сьогодні погода все вирішила. Внаслідок небезпечної для життя ситуації на борту мені довелося оголосити на судні Eleonore надзвичайну ситуацію", - повідомив капітан у соцмережі Twitter.

Після цього Клаус-Петер Райш взяв курс на порт в Поццалло. Після того, як судно увійшло і пришвартовалось у порту, італійська поліція його конфіскувала. Капітан Райш вже оголосив у Twitter про початок збору коштів для придбання нового рятувального судна.

У свою чергу, італійська влада таки дозволила мігрантам зійти на берег. За даними проєкту, який інформує про кораблі, які рятують мігрантів у Середземному морі, спочатку усіх мігрантів обшукала поліція. Після цього їх передали співробітникам "Червоного хреста".

Нагадаємо, 27 серпня Сальвіні заборонив судну Eleonore заходити в порти Італії. Згодом про аналогічне рішення щодо своєї країни повідомила і влада Мальти. Судно належить капітану Клаусу-Петеру Райшу та фінансується німецькою благодійною організацією з Дрездена Mission Lifeline.