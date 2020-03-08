 Італійський уряд поширив карантин на всю країну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2020

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Новини

Італійський уряд поширив карантин на всю країну

Люди мають утриматися від всіх поїздок, окрім поїздок на роботу та в надзвичайних ситуаціях, заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Всі публічні заходи в країні скасовані.

Карантин запроваджений на всій території Італії

Карантин запроваджений на всій території Італії

Уся територія Італії з вівторка, 10 березня, перебуватиме в карантині. Про це ввечері 9 березня оголосив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте. За його словами, тепер не буде окремої "червоної зони" в північних регіонах, які були ізольовані напередодні, і вся країна перебуватиме в однакових умовах.

По всій країні до 3 квітня зачинені усі школи та університети. Усі публічні заходи заборонені, однак транспорт працюватиме у звичайному режимі. Також уряд скасував на цей преіод часу всі спортивні події, зокрема призупинив чемпіонат Італії з футболу.

Конте наголосив, що зараз правильним рішенням для всіх громадян буде залишатися вдома. За його словами, люди мають утриматися від будь-яких поїздок, виключенням має стати лише поїздки на роботу та у надзвичайних ситуаціях. "Наші звички повинні змінитися, змінитися зараз. Ми всі повинні відмовитися від чогось на благо Італії", - наголосив прем'єр.

Станом на 9 березня Італія посідає друге місце у світі після Китаю за кількістю інфікованих на коронавірус - 9172 особи, а також за кількістю смертельних випадків - 463.

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