Італійський уряд поширив карантин на всю країну

Уся територія Італії з вівторка, 10 березня, перебуватиме в карантині. Про це ввечері 9 березня оголосив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте. За його словами, тепер не буде окремої "червоної зони" в північних регіонах, які були ізольовані напередодні, і вся країна перебуватиме в однакових умовах.

По всій країні до 3 квітня зачинені усі школи та університети. Усі публічні заходи заборонені, однак транспорт працюватиме у звичайному режимі. Також уряд скасував на цей преіод часу всі спортивні події, зокрема призупинив чемпіонат Італії з футболу.

Конте наголосив, що зараз правильним рішенням для всіх громадян буде залишатися вдома. За його словами, люди мають утриматися від будь-яких поїздок, виключенням має стати лише поїздки на роботу та у надзвичайних ситуаціях. "Наші звички повинні змінитися, змінитися зараз. Ми всі повинні відмовитися від чогось на благо Італії", - наголосив прем'єр.

Станом на 9 березня Італія посідає друге місце у світі після Китаю за кількістю інфікованих на коронавірус - 9172 особи, а також за кількістю смертельних випадків - 463.