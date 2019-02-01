Італійська влада заблокувала в порту на Сицилії судно Sea Watch-3

Співробітники італійської берегової охорони заборонили судну німецької правозахисної організації Sea Watch виходити з порту Катанії на Сицилії. Згідно з оприлюдненою в п'ятницю, 1 лютого, заявою прес-служби берегової охорони Італії, під час всебічних перевірок на судні було виявлено "низку порушень", передає агенція новин dpa.

Виявлені порушення стосуються насамперед питань безпеки та екології. Тож судно Sea Watch-3 зможе залишити порт лише після того, як з'ясуються всі деталі, зазначається в повідомленні. До справи підключили також Нідерланди як країну, під прапором якої ходило судно. Нагадаємо, кораблю Sea Watch-3 днями дозволили зайти в порт Катанії для висадки 47-ми врятованих мігрантів. До того судно майже два тижні перебувало в морі з людьми на борту.

У самій правозахисній організації розцінюють такий крок італійської влади як "кампанію з криміналізації" неурядових організацій. "На берегову охорону здійснювався значний тиск, щоб вона виявила що-небудь з метою затримати нас", - зазначається в повідомленні організації, цитує агенція новин AFP.

У Берліні вимагають негайного та прозорого механізму

Тим часом у МЗС Німеччини наголосили на необхідності створення в найближчі кілька тижнів "прозорого та надійного" механізму для розподілу та транспортування кораблями врятованих на морі мігрантів і шукачів притулку. На думку німецьких дипломатів, Європейська Комісія (ЄК) повинна пришвидшити консультації щодо цього з окремими країнами-членами ЄС.

Одним з пунктів цього механізму має стати визначення безпечного порту, куди без проблем можуть заходити судна з врятованими мігрантами. Однак навіть це рішення не може стати заміною необхідного вирішення проблеми біженців для ЄС, наголошують у МЗС ФРН.

Міністр внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр Маттео Сальвіні від початку перебування на посаді заблокував доступ до портів країни приватним рятувальним місіям. У підсумку майже всі вони припинили роботу поблизу узбережжя Лівії. Тепер рятувати мігрантів може лише берегова охорона Лівії, яка повертає врятованих назад в Африку.

На думку Берліна, Рим також саботує роботу місії ЄС "Софія", яка має на меті боротьбу з нелегальними перевізниками людей. 22 січня Німеччина оголосила про призупинення своєї участі у місії.

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