 Іспанія блокує мандати каталонських сепаратистів у Європарламенті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Іспанія блокує мандати каталонських сепаратистів у Європарламенті

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон і його соратник Тоні Комін мають скласти присягу та отримати посвідчення в Мадриді, де їм загрожує затримання та суд через організацію референдуму за незалежність регіону.

Уріол Жункерас (ліворуч) та Карлес Пучдемон, жовтень 2017 року

Уріол Жункерас (ліворуч) та Карлес Пучдемон, жовтень 2017 року

Мадрид перешкоджає ексглаві уряду Каталонії Карлесу Пучдемону і його соратнику Тоні Коміну приступити до виконання обов'язків депутатів Європарламенту. Виборча комісія Іспанії в понеділок, 17 червня, відмовилася видати їхні посвідчення про обрання, повідомив адвокат політиків Гонсало Боє, передає агенція dpa.

Згідно з іспанським законодавством, перед початком виконання обов'язків усі обрані до Європарламенту від Іспанії депутати мають скласти присягу на конституції країни у Мадриді та отримати посвідчення. Лідеру руху за незалежність Каталонії Карлесу Пучдемону та екс-міністру охорони здоров'я регіону Тоні Коміну в Іспанії загрожує арешт за звинуваченнями в організації заколоту. Зокрема, Пучдемона можуть засудити до ув'язнення на 30 років.

Адвокат повідомив, що він має засвідчені доручення від політиків і що вони склали присягу на конституції в Брюсселі в присутності нотаріуса. Минулого тижня Верховний суд Іспанії також відмовився надати дозвіл ексзаступнику глави уряду Каталонії Уріолу Жункерасу вийти з тюрми для отримання посвідчення про обрання депутатом Європарламенту. На думку суду, це ставить під загрозу процес над каталонськими сепаратистами.

DW.COM

Демонстранти у Барселоні вимагали відпустити на волю лідерів руху за незалежність Каталонії, яким загрожує до 25 років ув'язнення за організацію референдуму щодо відокремлення регіону від Іспанії. (16.02.2019)

Лідеру каталонських сепаратистів Карлесу Пучдемону та двом його соратникам дозволили взяти участь у виборах до Європейського парламенту. (06.05.2019)

Адвокати колишніх каталонських урядовців пообіцяли оскаржити ці рішення, оскільки жоден з трьох політиків раніше не був засуджений.

Нагадаємо, політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент Каталонії після того, як той ухвалив декларацію про незалежність регіону. Карлес Пучдемон змушений був втекти до Бельгії, а низка його соратників були затримані і зараз перебувають у в'язниці. Наприкінці 2017 року на дострокових виборах до регіонального парламенту прибічники незалежності регіону знову здобули більшість.

Дивитись відео 01:46

Каталонські урядовці за ґратами - Барселона протестує (03.11.2017)

Аудіо й відео до теми

Каталонські урядовці за ґратами - Барселона протестує (03.11.2017)  

Також за темою

EU l Puigdemont - Spitzenkandidat bei der Europawahl

Суд дозволив Пучдемону обиратися до Європарламенту 06.05.2019

Лідеру каталонських сепаратистів Карлесу Пучдемону та двом його соратникам дозволили взяти участь у виборах до Європейського парламенту.

Spanien Katalonien Demonstration in Sant Joan de Vilatorrada

Ув'язнені каталонські сепаратисти складуть депутатську присягу 14.05.2019

Суд дозволив п'ятьом ув'язненим лідерам каталонських сепаратистів, які пройшли до іспанського парламенту, скласти присягу. Втім, це не звільняє їх від відповідальності за участь в спробі відокремлення регіону.

EU l Puigdemont - Spitzenkandidat bei der Europawahl

Пучдемона позбавили права балотуватися в Європарламент 29.04.2019

Лідеру каталонських сепаратистів Карлесу Пучдемону відмовили у праві взяти участь у виборах до Європарламенту.

Реклама

Докладно

Учасник акції протесту проти закону про екстрадицію в Гонконзі, фото 9 червня

Протести у Гонконзі і втручання Китаю

Масові протести у Гонконзі вказують на те, що принцип "одна країна - дві системи" - під загрозою, вважає Данг Юан.  

Huawei

Санкції США обійдуться Huawei в десятки мільярдів доларів

Потенційні втрати від американських обмежень щодо Huawei можуть обійтися китайській компанії в 30 мільярдів доларів США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  