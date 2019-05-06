Іспанія блокує мандати каталонських сепаратистів у Європарламенті

Мадрид перешкоджає ексглаві уряду Каталонії Карлесу Пучдемону і його соратнику Тоні Коміну приступити до виконання обов'язків депутатів Європарламенту. Виборча комісія Іспанії в понеділок, 17 червня, відмовилася видати їхні посвідчення про обрання, повідомив адвокат політиків Гонсало Боє, передає агенція dpa.

Згідно з іспанським законодавством, перед початком виконання обов'язків усі обрані до Європарламенту від Іспанії депутати мають скласти присягу на конституції країни у Мадриді та отримати посвідчення. Лідеру руху за незалежність Каталонії Карлесу Пучдемону та екс-міністру охорони здоров'я регіону Тоні Коміну в Іспанії загрожує арешт за звинуваченнями в організації заколоту. Зокрема, Пучдемона можуть засудити до ув'язнення на 30 років.

Адвокат повідомив, що він має засвідчені доручення від політиків і що вони склали присягу на конституції в Брюсселі в присутності нотаріуса. Минулого тижня Верховний суд Іспанії також відмовився надати дозвіл ексзаступнику глави уряду Каталонії Уріолу Жункерасу вийти з тюрми для отримання посвідчення про обрання депутатом Європарламенту. На думку суду, це ставить під загрозу процес над каталонськими сепаратистами.

Адвокати колишніх каталонських урядовців пообіцяли оскаржити ці рішення, оскільки жоден з трьох політиків раніше не був засуджений.

Нагадаємо, політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент Каталонії після того, як той ухвалив декларацію про незалежність регіону. Карлес Пучдемон змушений був втекти до Бельгії, а низка його соратників були затримані і зараз перебувають у в'язниці. Наприкінці 2017 року на дострокових виборах до регіонального парламенту прибічники незалежності регіону знову здобули більшість.