Іспанська "Севілья" стала переможницею Ліги Європи УЄФА сезону 2019/20 років. У видовищному фінальному поєдинку, який відбувся ввечері у п'ятницю, 21 серпня у німецькому Кельні, "Севілья" перемогла міланський "Інтер" з рахунком 3:2.

Матч розпочався невдало для андалузького клубу: захисник Дієго Карлос сфолив на нападнику "Інтера" Ромелу Лукаку в штрафному майданчику і сам бельгієць вже на 5-ій хвилині з пенальті відкрив рахунок.

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Утім, завдяки двом голом головою Люка де Йонга на 12-ій та 33-ій хвилині "Севілья" вийшла вперед 2:1. Але вже за три хвилини уругвайський захисник міланського клубу Дієго Годін теж ударом головою зрівняв рахунок.

Другий тайм пройшов дещо спокійніше, без значної кількості гострих моментів. Вирішальним став гол, до якого виявилися причетними знову Дієго Карлос та Ромелу Лукаку. Захисник "Севільї" на 74-ій хвилині після розіграшу штрафного красиво пробивав у падінні через себе, м'яч влучив у ногу Лукаку та зрикошетив у ворота "Інтера".

Після удару Дієго Карлоса м'яч від Ромелу Лукаку зрикошетив у ворота "Інтера"

Ця перемога стала для іспанського клубу шостою у Лізі Європи (з урахуванням Кубка УЄФА, на зміну якому Ліга Європи прийшла з сезону 2009/10 років), що є рекордним показником. "Севілья" здіймала другий за значенням трофей у європейському клубному футболі також в 2006-му, 2007-му, 2014-м, 2015-му та 2016-му роках.

Нагадаємо, у фіналі в 2015 році іспанці перемогли український "Дніпро". Цього року до півфіналу Ліги Європи пробився донецький "Шахтар", який у матчі за вихід до фіналу поступився "Інтеру" з рахунком 0:5.

Ця перемога стала для іспанського клубу шостою у Лізі Європи (включно з Кубком УЄФА)

Новий формат єврокубків через коронавірус

Цього року через пандемію коронавірусної хвороби УЄФА змушена була змінити формат проведення заключних матчів єврокубків: матчі Ліги чемпіонів, починаючи зі стадії чвертьфіналів, проходять без глядачів у Лісабоні, а матчі ліги Європи - у розташованих неподалік містах в землі Північний Рейн-Вестфалія.

У фіналі Ліги чемпіонів 23 серпня в Лісабоні зустрінуться мюнхенська "Баварія" та паризький "Парі Сен-Жермен".