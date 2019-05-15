Ісландія сплатить штраф через провокацію на "Євробаченні-2019"

Гурт Hatari, який представляв Ісландію на "Євробаченні-2019", порушив заборону на політизацію конкурсу і тепер ісландська телерадіокомпанія RÚV має сплатити штраф. Цю інформацію в неділю, 22 вересня, інформагенції dpa підтвердили в Європейській мовній спілці (EBU), не уточнивши при цьому розмір грошового стягнення.

Під час оголошення результатів, коли телекамери знімали учасників ісландського гурту, музиканти розгорнули банери з палестинським прапором. Цим вони викликали несхвальні відгуки публіки.

Згодом в учасників групи ці банери конфіскували. Регламент пісенного конкурсу забороняє демонстрацію політичних меседжів.

Ісландський гурт посів деcяте місце. Переможцем конкурсу став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. Україна не брала участь у конкурсі, а німецький дует Sisters посів передостаннє місце.

Нагадаємо, в результаті Шестиденної війни у 1967 році Ізраїль відбив координовані удари збройних сил Єгипту, Сирії та Йорданії. У підсумку він окупував Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалимом, а також частину Синайського півострова. Палестинці вимагають повернення територій та створення держави Палестина.

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