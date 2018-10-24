Ірландці переобрали президента та підтримали декриміналізацію богохульства

На президентських виборах в Ірландії, які відбулись у п'ятницю, 26 жовтня, перемагає чинний глава держави Майкл Хіггінс. Згідно з результатами екзит-полів, за нього віддали свої голоси близько 58 відсотків виборців, повідомили телеканали RTE та "Irish Times".

77-річний Хіггінс, який очолював країну протягом останніх семи років, випередив бізнесмена Пітера Кейсі, який є незалежним кандидатом та набрав, за даними післявиборних опитувань, 21 відсоток голосів.

На референдумі, який проводився одночасно із президентськими виборами, ірландці проголосували за скасування кримінальної відповідальності за богохульство, яка була закріплена в конституції країни. За виключення відповідної статті з конституції висловились майже 70 відсотків виборців. Остаточні результати обох голосувань очікуються протягом дня в суботу, 27 жовтня.

Наразі ірландська конституція передбачає, що "богохульні, бунтівні та непристойні теми" слід класифікувати як кримінальне правопорушення. Утім, навіть Ірландська католицька церква вказала, що ця стаття "значною мірою застаріла", а правоохоронні органи вже давно не застосовують норму на практиці.