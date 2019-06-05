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Ірина Ноздровська

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Ноздровська". Ірина Ноздровська була українською юристкою.

Останні два роки свого життя Ірина Ноздровська присвятила відстоюванню справедливості в суді, де розглядалася справа загибелі її сестри Наталі Сапатинської, котру насмерть збив племінник голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло знайшли першого січня 2018 року. Повідомлення про загибель юристки призвело не лише до гострої реакції у соціальних мережах. Вже на наступний день під управлінням поліції Київської області зібралося щонайменше 200 осіб, які вимагали покарати вбивць юристки, поспілкуватися із генпрокурором Юрієм Луценком та відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Через що вимагають відставку Авакова? (05.06.2019) 05.06.2019

Після смерті пораненого поліцейськими п’ятирічного хлопчика на Київщині знову лунають вимоги відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Це не перший скандал за часи його урядування. Найрезонансніші - у добірці DW.

Не лише Катерину Гандзюк: яких ще активістів вбивають в Україні? (відео)

Не лише Катерину Гандзюк: яких ще активістів вбивають в Україні? (відео) 29.05.2019

За останні два роки в Україні було вбито чотири громадських активіста. Проте їхні історії не так відомі громадськості, як, скажімо, історія загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк. DW розібралася в причинах.

Не лише Катерина Гандзюк: хто вони - "невідомі" вбиті активісти (29.05.2019) 29.05.2019

За останні два роки в Україні було вбито чотири громадських активістів. Проте їхні історії не так відомі громадськості, як історія загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк. DW розібралася в причинах.

Напади на активістів в Україні: безрезультатні розслідування (05.11.2018) 05.11.2018

Катерина Гандзюк уже не дізнається, хто замовив напад на неї. Антикорупціонерка з Херсона померла 4 листопада у лікарні. Вона - одна з понад 50 активістів, на яких напали за останні два роки.

Напади на активістів: які результати розслідувань? (відео)

Напади на активістів: які результати розслідувань? (відео) 27.08.2018

За розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк активно взялися і СБУ, і Генпрокуратура, і поліція. DW перевірила, чим увінчалися розслідування інших резонансних нападів на активістів.

Напади на активістів: безрезультатні розслідування на особливому контролі? (27.08.2018) 27.08.2018

За розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк активно взялися і СБУ, і генпрокуратура, і поліція. DW перевірила, чим увінчалося розслідування інших резонансних нападів на активістів.
Вбивство Ноздровської: обвинувальний акт переданий до суду

Вбивство Ноздровської: обвинувальний акт переданий до суду 15.08.2018

Обвинувальний акт щодо Юрія Россошанського, якого обвинувачують у вбивстві правозахисниці та юристки Ірини Ноздровської, направили до суду для розгляду.
Вбивство Ноздровської: прокуратура змінила підозру Россошанському

Вбивство Ноздровської: прокуратура змінила підозру Россошанському 23.07.2018

Підозрюваному у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрію Россошанському змінили підозру з умисного вбивства на умисне вбивство з особливою жорстокістю. Це загрожує йому довічним ув'язненням.
Суд подовжив арешт підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської

Суд подовжив арешт підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської 27.04.2018

Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський перебуватиме під вартою до 25 червня.
Справа Ноздровської: чи знайшли справжнього вбивцю? (відео)

Справа Ноздровської: чи знайшли справжнього вбивцю? (відео) 12.01.2018

Влада заявляє про "блискуче" розкриття вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської. Але чому тоді у громадськості та адвокатів стільки вагомих сумнівів щодо слідства?

Справа Ноздровської: чи є довіра до слідства? (12.01.2018) 12.01.2018

Петро Порошенко хвалить правоохоронців за "блискуче" розкриття вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської. Але чому тоді у громадськості, адвокатів та родичів стільки вагомих сумнівів щодо слідства?
Нацполіція: На тілі Ноздровської виявили ДНК підозрюваного

Нацполіція: На тілі Ноздровської виявили ДНК підозрюваного 10.01.2018

За словами заступника глави Нацполіції, правоохоронці виявили на тілі Ірини Ноздровської ДНК підозрюваного у її вбивстві, якого затримали раніше. Крім того, знайдене імовірне знаряддя її вбивства.
Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Ноздровської на два місяці

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Ноздровської на два місяці 09.01.2018

Юрію Россошанському, якого підозрюють у вбивстві юристки Ірини Ноздровської, суд обрав запобіжний захід - 60 днів арешту без можливості внесення застави.

Прощання з правозахисницею Іриною Ноздровською (09.01.2018) 09.01.2018

На Київщині у селі Демидів поховали правозахисницю Ірину Ноздровську. 10 січня громадськість збереться біля Генеральної прокуратури України з вимогою почути звіт щодо розслідування її вбивства.
Радник глави МВС: Мотив убивства Ноздровської - помста

Радник глави МВС: Мотив убивства Ноздровської - помста 09.01.2018

Мотивом убивства жінки була "помста за її правозахисну діяльність", повідомив радник міністра внутрішніх справ.
МВС заявило про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської

МВС заявило про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської 08.01.2018

У міністерстві внутрішніх справ України стверджують, що є об'єктивні підстави підозрювати затриманого у скоєнні вбивства юристки Ірини Ноздровської.
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