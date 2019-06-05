На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Ноздровська". Ірина Ноздровська була українською юристкою.

Останні два роки свого життя Ірина Ноздровська присвятила відстоюванню справедливості в суді, де розглядалася справа загибелі її сестри Наталі Сапатинської, котру насмерть збив племінник голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло знайшли першого січня 2018 року. Повідомлення про загибель юристки призвело не лише до гострої реакції у соціальних мережах. Вже на наступний день під управлінням поліції Київської області зібралося щонайменше 200 осіб, які вимагали покарати вбивць юристки, поспілкуватися із генпрокурором Юрієм Луценком та відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.